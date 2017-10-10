網路資源越來越豐富，現在連圖片去背都可以網頁上完成，艾倫要來推薦 Clipping Magic 線上圖片去背網站，這網站去背的功能很齊全，去背的方式也超級簡單，只要筆刷畫一畫，該保留的、該消失的 Clipping Magic 都會幫我們處理好，想要去除的部份也能利用小刀的功能來去除，等於就是將繪圖軟體搬到網頁上，而操作的方式簡單好上手。
Clipping Magic 圖片去背網站：https://clippingmagic.com/
▽ 網站預設語言是英文，另外還支援 8 個國家語言，德語、西班牙語、法語、義大利語、日語、韓語、葡萄牙語和簡體中文，雖然沒有繁中，但至少有簡體中文讓大家比較好操作。
▽ 變成簡中介面一切好辦事，需要去背的圖片可從自己的電腦中上傳，或是選擇網路上的照片。
▽ 圖片上傳後會有個簡單的功能介紹表。
▽ 網頁左上角會有一列功能列，用滑鼠點選就能快速切換功能。
▽ 左邊是原始圖片、右邊是即時去背影像預覽，當滑鼠顯示綠色圓點時事畫在需要保留的物件上，紅色圓點時事畫在需要去背的背景上，可以使用上方工具列調整，也可以按下空白鍵來切換綠/紅圓點。
▽ 去背完成後，艾倫想像機兩邊的掛繩也去除，這時後只要切換成「小刀」工具。
▽ 在相機兩側吊繩畫上記號，系統更新後，就會像右邊這張圖片一樣，只有留下相機的部份。
▽ 下載檔案的 DPI、JPG 質量、優化輸出..等選項都可以調整。
▽ Clipping Magic 所有去背的過程都是免費的，反覆修改也不計費，但若要將去背好的圖片下載回來就需要費用，可以透過信用卡來購買信用分，付費之前不仿將所有需要去背的圖片都放上來去背，確定都修改完成後在看看需要購買多少的信用分。
雖然說 Clipping Magic 最後下載時需要付費，但不得不說去背的過程非常的簡單，筆刷畫一畫就去背完成了。
Clipping Magic 圖片去背網站：https://clippingmagic.com/
Jump 官方漫畫製作軟體 JUMP PAINT，漫畫競賽獎金 135 萬日幣給有熱誠的你
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
王者再臨！ROG Chimera、Strix SCAR / Hero 電競筆電磅礡登場