限時免費 InPixio Photo Editor 9 專業圖片編輯工具

2019-07-25 08:00:04 哇哇

限時免費 inPixio Photo Editor 9 圖片編輯工具

圖片編輯工具不一定都要像 PS 那麼強大，有時候方便使用比較重要，像我現在習慣使用 PhotoScape 加上 PhotoScape X，這都是簡單入手的編輯工具，而這次分享的 InPixio Photo Editor 9 其實也有點類似這樣的工具，操作上沒有很難，卻也可以進行很多的編修，要說專業也是可以，內建的風格濾鏡是主打，當然也少不了基本的圖片顏色調整、去除紅眼、銳利化、除噪、除霧、邊框與文字等等功能，我個人覺得算是實用的圖片編輯工具，有需求的人可以趁限時免費收下唷！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-inpixio-photo-editor-home-100-discount

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD INPIXIO PHOTO EDITOR 9 NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

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△ InPixio Photo Editor 9 必些要是安裝版，序號才可以正常啟用，所以請大家 INSTALL 安裝吧！

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△ 開啟軟體後點選右上角的購物車符號。

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△ 接著點選 Activate 來啟動軟體。

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△ 將剛剛所取得的序號填入，貼上之後就會自動啟動。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ InPixio Photo Editor 9 的使用比較像是手機的操作，不用太多的快捷鍵，也不用東選什麼西選什麼的，操作透過滑鼠點選居多，主要操作在軟體的右側欄。

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△ 基本功能有裁切、翻轉、與旋轉等等的。

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△ 最推薦的功能應該就是內建的多種濾鏡，這裡有很多預定好的效果，風格真的很多很多，多多少少應該都可以選到喜歡的吧！

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△ 整體照片的顏色、亮度、對比等調整。

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△ 也能針對局部的區域來增強，這功能我覺得就很實用。

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△ 特別被獨立出來的實用功能有：去除紅眼、銳利化、除噪與除霧功能。

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△ 更進階的整體顏色風格調整，要改變色調非常簡單，馬上可以變化照片的顏色風格。

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△ 還有各種風格效果，其實上面的預設風格有點不同，這裡是分類風格可以有更多選擇，包含有 Atmosphere、Black & White、Flim、Nature 與 Vintage。

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△ 還可以疊上素材的風格，包含有 Light Leak、Grain、Flim、Bokeh、Double Exposure、Geometry、Material 與 Space。

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△ 邊框風格也非常非常非常多，有很多是主題性的邊框，這是其他軟體內比較少看到的，包含有 Classic、Retro、Adornment、Paint、Asia、Travel、Festive、Sport 與 Astrology。

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△ 內建有預設的文字風格很好看，還有很多圖章可以直接套用，整體算是很豐富唷！

https://www.inpixio.com/photo-editor/

安裝版：
InPixio Photo Editor 9.exe（SHAREWAREONSALE下載）
InPixio Photo Editor 9.exe（GOOGLE下載）
InPixio Photo Editor 9.exe（1DRV下載）
InPixio Photo Editor 9.exe（MEDIAFIRE下載）
InPixio Photo Editor 9.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：224 MB

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