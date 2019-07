圖片編輯工具不一定都要像 PS 那麼強大,有時候方便使用比較重要,像我現在習慣使用 PhotoScape 加上 PhotoScape X,這都是簡單入手的編輯工具,而這次分享的 InPixio Photo Editor 9 其實也有點類似這樣的工具,操作上沒有很難,卻也可以進行很多的編修,要說專業也是可以,內建的風格濾鏡是主打,當然也少不了基本的圖片顏色調整、去除紅眼、銳利化、除噪、除霧、邊框與文字等等功能,我個人覺得算是實用的圖片編輯工具,有需求的人可以趁限時免費收下唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD INPIXIO PHOTO EDITOR 9 NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

△ InPixio Photo Editor 9 必些要是安裝版,序號才可以正常啟用,所以請大家 INSTALL 安裝吧!

△ 開啟軟體後點選右上角的購物車符號。

△ 接著點選 Activate 來啟動軟體。

△ 將剛剛所取得的序號填入,貼上之後就會自動啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

△ InPixio Photo Editor 9 的使用比較像是手機的操作,不用太多的快捷鍵,也不用東選什麼西選什麼的,操作透過滑鼠點選居多,主要操作在軟體的右側欄。

△ 基本功能有裁切、翻轉、與旋轉等等的。

△ 最推薦的功能應該就是內建的多種濾鏡,這裡有很多預定好的效果,風格真的很多很多,多多少少應該都可以選到喜歡的吧!

△ 整體照片的顏色、亮度、對比等調整。

△ 也能針對局部的區域來增強,這功能我覺得就很實用。

△ 特別被獨立出來的實用功能有:去除紅眼、銳利化、除噪與除霧功能。

△ 更進階的整體顏色風格調整,要改變色調非常簡單,馬上可以變化照片的顏色風格。

△ 還有各種風格效果,其實上面的預設風格有點不同,這裡是分類風格可以有更多選擇,包含有 Atmosphere、Black & White、Flim、Nature 與 Vintage。

△ 還可以疊上素材的風格,包含有 Light Leak、Grain、Flim、Bokeh、Double Exposure、Geometry、Material 與 Space。

△ 邊框風格也非常非常非常多,有很多是主題性的邊框,這是其他軟體內比較少看到的,包含有 Classic、Retro、Adornment、Paint、Asia、Travel、Festive、Sport 與 Astrology。

△ 內建有預設的文字風格很好看,還有很多圖章可以直接套用,整體算是很豐富唷!

https://www.inpixio.com/photo-editor/

安裝版:

InPixio Photo Editor 9.exe(SHAREWAREONSALE下載)

InPixio Photo Editor 9.exe(GOOGLE下載)

InPixio Photo Editor 9.exe(1DRV下載)

InPixio Photo Editor 9.exe(MEDIAFIRE下載)

InPixio Photo Editor 9.exe(RAPIDGATOR下載)

檔案大小:224 MB