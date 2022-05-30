PhotoRoom 最佳線上背去修圖工具，簡單好上手又完全免費！

想要將照片上的雜物、路人甲去除或是可以一鍵就能去背的工具嗎？那麼這款 PhotoRoom 線上背去修圖工具正好兩種服務都有！PhotoRoom 是一款免費線上工具，操作簡單好上手，只要將你要去除雜物或進行去背的照片上傳到網站中，網站就會自動幫你完美移除你不要的部份，且無須註冊與使用次數，是小編用過線上背去修圖工具中最好的一款，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的線上去背工具，可參考這篇：Adobe Remove Background 超強去背神器！

PhotoRoom 網站移除物品使用教學

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進到 PhotoRoom 移除物品網頁後，便可選擇點選「Start from Photo」上傳照片或將照片拖曳到網站中都行。

PhotoRoom 最佳線上背去修圖工具，簡單好上手又完全免費！

圖片上傳後，便可使用筆刷塗在你要移除的物品、路人上，左上方的「Brush Size」可讓你調整筆刷的粗細。

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塗抹完成後，網站便會開始自動分析，只需等待秒鐘就能看到移除效果，真的相當完美根本毫無違和感，若你想要比對前後差異的話，可點選上方的「After、Before」來查看，比對結果滿意的話，就能點選「Dowmlaod」將圖片下載到電腦中作保存。

PhotoRoom 移除物品網頁：https://www.photoroom.com/tools/remove-object-from-photo/

PhotoRoom 網站照片去背使用教學

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在 PhotoRoom 照片去背網頁中，一樣可選擇點擊「Start from Photo」上傳照片或將照片拖曳到網站中。

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圖片上傳後，網站就會直接自動幫照片進行去背。

PhotoRoom 最佳線上背去修圖工具，簡單好上手又完全免費！

不到 3 秒鐘就能去背完成，效果一樣非常好，毛髮細節都處理得相當完美，我們還能點選上方的顏色選單，幫去背完的照片套用不同顏色的背景，當然也有包含透明格子背景，確定照片沒問題後，便可點擊「Download」將圖片儲存到電腦中囉！若你工作上經常要去背修圖的朋友，不妨將這款方便又實用的工具收藏起來吧！

PhotoRoom 照片去背網頁：https://www.photoroom.com/background-remover/

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