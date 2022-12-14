哪一款繪圖軟體是最好的？只要能快速上手就是好軟體，這次要跟大家推薦 Luminar AI 這款圖片編輯軟體，他可以取代很多人首選的 Photoshop 或是 Lightroom，不少人 Photoshop + Lightroom 同時使用，不過同時要使用兩款工具還是稍嫌麻煩，現在可以直接透過 Luminar AI 來搞定，有人說是它可以是 Photoshop + Lightroom 的組合技，能把想要使用的功能在同一個軟體上完成，他也內建了更多智能的選項，譬如說天空顏色的演算、人像的優化等等，對一般用戶來說更有方便的濾鏡選擇，而且 Luminar 也內建了繁體中文語系，讓大家可以更快速的上手，好好體驗這款專業的圖片編輯器唷！

△ 開啟活動頁面之後，輸入信箱與名稱，勾選收到最新訊息之後，點選 SUBMIT 送出。

△ 去信箱收信就可以取得這次的活動序號，Windows 與 Mac 軟體都可以直接到文末下載。

△ 這款軟體稍嫌肥大，不過相比 PhotoShop 或是 Lightroom 也沒有差很多，畢竟這也是一款專業的修圖軟體。

△ 開啟軟體後請註冊或是登入 Skylum 的帳戶，這現在是必要的。

△ 登入後會顯示目前 Luminar AI 是在試用模式中，請點選文字當中的激活連結。

△ 輸入剛剛信箱中所收到的序號，點選激活應該就可以順利啟動了！

△ 在軟體操作上內建了五組教學的照片，出使用建議大家可以跟著教學做一次，應該就可以理解一些基本功能！（軟體介面有繁體中文，圖片示範時忘記切換了）

人像修圖

△ 以人像修圖來說，有柔和線條、美化皮膚、修臉部與凸顯細節等等優化項目。

△ 這樣的人像修圖不用透過滑鼠在人像上塗塗抹抹，只要透過調整每個效果的程度即可達成，像是手機操作那樣簡單。

△ 簡單操作之後整個人像都亮麗了起來！

可以幫我 P 掉 XXX 嗎？

△ 常常有人會協助 P 圖，想要移除畫面中不想要的部分，以前都要修圖高手才可以搞定，現在自己簡單動手即可。

△ 透過橡皮擦標記要移除的畫面內容。

△ 之後就順利完成橡皮擦的功能囉！

更換景色天空

△ 記得之前使用小米手機時，最愛小米換天的功能，拍照時如果遇到天色不夠亮麗，馬上可以置換一個晴空萬里，這樣的功能在 Luminar AI 也具備在其中。

△ 出外旅遊最怕遇到不好的天氣，美麗的景色只好自己美化一下，讓別人誤以為真的遇到難得的好天氣啊！

塑造身體

△ 想要長腿、細腰或是巨乳，很多人修圖修到欄杆都變形，透過 Luminar AI 的塑造身體功能就能輕鬆打造。

△ 這張示範圖沒什麼說服力，因為背景都是白色啊！

多樣模板直接取用

△ Luminar AI 內建了多樣的模板，若是對於調色等等有障礙，套用模板最快速！

https://skylum.com/luminar

Windows 安裝版：

LuminarAISetup.exe（SKYLUM下載）

檔案大小：19.01 MB