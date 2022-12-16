Vidmore Background Remover Online採用先進的AI（人工智能）技術，可以自動擦除圖像背景。 它可以從任何人的照片中檢測出拍攝對象，並擺脫背景以創建精確的摳圖。 無需額外點擊，您可以從 JPG/JPEG 和 PNG 照片中刪除背景，並在幾秒鐘內製作一張透明照片。 沒有 Photoshop 公司，您可以毫不費力地從肖像中刪除複雜的背景。 將照片背景更改為白色、黑色、透明 使用免費的背景更換器應用程序，您可以刪除原始背景並使用本地模板或自定義顏色更改令人驚嘆的背景。 您可以根據需要
免費的線上Remover線上消除照片中不要的部分工具，AI自動去除路人甲，只要上傳圖片，然後使用筆刷抹掉想要刪除的部分，就能輕鬆去除照片中不要的文字、頭髮、痘痘、 ...
免費編輯AI檔軟件1：用Inkscape下載把ai 檔開啟 (免費） Inkscape是其中一個熱門可以用作AI向量圖修改的軟件，不單能夠打開AI檔案，也可以打開CDR檔案修改 (CorelDRAW) ，Inkscape不單可以把AI檔編輯，亦可以有多種編輯向量圖片的功能！ 而且有Inkscape支援繁體中文版，非常容易上手，幫你簡簡單單就可以開啟AI檔、預覽AI檔及修改AI檔！ 不用Illustrator 也不用怕！ Inkscape編輯AI檔能方面，雖然沒有Illustrator修改向量圖像一樣專業，
我們的平台除了設計師，攝影師那種常年使用繪製軟體的人，還能夠讓任何對繪製有興趣的人都能簡單的使用。 我們還會開發各種有關於創作編制照片，插圖，影片等AI。 敬請期待 Photo Refiner（圖片放大高清晰度AI） 可以把照片及插圖等的解析度提高（超解析，提升轉換器）的AI。 可以把圖片的像素，長，寬各放大4倍。 合計提升到16倍解析度。 Face Refiner （面對高分辨率ai） 通過專門研究面部並提高整體圖像質量，可以提高質量的AI。 SAI（創造頭像插圖AI） SAI是可以學習人物特徵，創造，
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5 天前 — 相片大師的AI 修圖功能，徹底應用在人像修圖、去背、去除路人和雜物、更改 ... 無免費試用，需付費才能使用; 專注提供濾鏡及濾光片，相比其他俢圖App ...
艾倫來分享AI線上修圖工具 – AI Image Enhancer，不用再自己手動調光線、調對比，就讓AI人工智慧自動提高照片解析，利用運算來加強照片對比度和顏色，不論是風景照、 ...
Cleanup.pictures 是一個免費的網頁工具，可以幫助你把照片上不想要的人、文字或物體刪除掉，並且運用 Lama AI 演算法來幫助計算移除物件後需要補上的顏色，讓照片在修改過後看起來也很真實！ 在免費使用的版本上，圖片最高支援 720p，對於一般使者來說應該就足以應付需求，如果你有更高的解析度需求，Cleanup.pictures 專業版提供最高 2K 解析度且無壓縮的圖片支援，一個月 5 美金或一年 24 美金。 使用教學 Cleanup.pictures 線上修圖工具的使用方式很簡單，只要
2022年5月24日 — jpgRM 是一款非常好用的線上修圖服務，主要的功能是用來去除照片中不相干的人物或物品，平常這些需要透過專業的Photoshop 軟體以及具備一些專業知識的 ...
免費的AI 物件移除工具，讓您可以輕鬆線上修圖，利用P 圖功能把人P 掉或移除相片中不想要的物件，讓畫面更乾淨、主體更鮮明。