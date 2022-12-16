ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片修改器，100%免費無使用次數限制！

ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片修改器，100%免費無使用次數限制！

如何快速移除照片中的不速之客或雜物呢？交給這款超方便的 ImgCleaner 線上 AI 圖片修改器就對啦！ImgCleaner 是一款免費有好用的線上工具，操作相當簡單，你只要把要修改的圖片放到網站中，在透過筆刷工具塗在你要移除的物件上並點擊「Erase」，網站就會自動透過 AI 演算法將該物件完美移除，且無須註冊無使用次數限制，直接使用即可，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的修圖工具，可參考這篇：CleanUp.pictures 超專業照片修圖工具！

ImgCleaner 使用介紹

ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片雜物移除器，100%免費無使用次數限制！

進到 ImgCleaner 網站後，便可直接從桌面將照片拖曳到虛線框中，或點擊「Upload an Image」從電腦上傳照片也行。

ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片雜物移除器，100%免費無使用次數限制！

圖片上傳後，我們便可直接用筆刷工具塗抹在你要移除的物件上，右側有「Brush Size」、「Inpaint Strenght」工具讓你調整畫筆的粗細及修復強度，接著按下「Erase」按鈕讓網站將該物件進行移除。

ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片雜物移除器，100%免費無使用次數限制！

不到幾秒的功夫，就能看到一張處理效果相當完美的成品，按下「Download」按鈕便可將圖片儲存到桌面做使用囉！

ImgCleaner 超方便的線上 AI 圖片雜物移除器，100%免費無使用次數限制！

以上就是透過 ImgCleaner 網站移除前後對比結果，真的相當厲害，一點違和感都沒有，對於工作上需要經常修圖的朋友，趕緊將這款方便又快速的修圖工具收藏起來吧！

ImgCleaner：https://imgcleaner.com/

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如何移除照片中的不速之客？ImgCleane 免費線上 AI 修圖神器！
Allen
Allen
2022-12-16
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