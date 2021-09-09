Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

當你在製作 PTT、文章首圖時，常常找不到合適的背景圖呢？那麼不妨到 Free Stock Photos by Canva 免費高畫質圖庫找找吧！Free Stock Photos by Canva 是由知名線上設計工具 Canva 所推出，網站內照片分為 Free 和 Premium 兩種，我們可以透過篩選器來顯示免費或付費圖片，另外網站還能將圖片進行裁切，給出最適合的版面尺寸，無需註冊會員就能下載並支援 JPG、PNG 格式，跟知名大圖庫 Unsplash 旗鼓相當，有需要的朋友趕緊收藏起來吧！

Free Stock Photos by Canva 使用介紹

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

進到 Free Stock Photos by Canva 網站後，你可以在搜尋欄位上輸入關鍵字找尋圖片，或者從下方超過 30 種以上的主題分類來找尋也可以。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

點進你要的主題後，最上方顯示的大多都是付費照片，若你不想付費的話，可以打開左上角的選項，將「Free」勾選起來就會顯示免費照片了。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

接著我們開啟一張自己喜歡的圖片後，點選右側「Use in a design」按鈕，圖片下方還會提供該圖片的所有顏色色票，這是其它免費圖庫沒有的。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

接著網站會要選出你要的版面圖片尺寸，像常用的 Facebook、Instagram 社群網站也有。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

若你不想讓網站幫你裁切圖片的話，可選擇「Custom size」自訂圖片尺寸大小，設定好之後便可點選「Create new design」進行下一步。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

接著網站會開啟 Canva 相片編輯器，你什麼都不用設定，直接點選右上角「Download」。

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

點選「Download」後，網站會又你選擇要下載的圖片格式，包括有 PNG、JPG、PDF、GIF 等格式可下載，選好後網站點選「Download」按鈕，便會跳出是否要註冊 Canva 會員的畫面，我們不用裡它一樣可以取得圖片檔案喔！喜歡的朋友趕快點擊下方連結，前往網站看看吧！

Free Stock Photos by Canva：https://www.canva.com/photos/free/

以下是小編覺得不錯得 5 個圖片主題給大家參考：

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

△ 商業圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/business/

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

△ 花朵圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/flowers/

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

△ 學校圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/school/

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

△ 食物圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/food/

Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫！支援照片裁切與 JPG、PNG 格式

△ 自然圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/nature/

Free Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫，支援照片裁切與 JPG、PNG 格式！ 相關文章

訪客留言

Free Stock Photos by Canva 百萬張免費高畫質圖庫，支援照片裁切與 JPG、PNG 格式！ 參考資料

Free Stock Photos by Canva 提供數百萬張高畫質照片免費素材
5 天前 — 看到這名字，相信對於有在用線上設計工具的人來說有點熟悉，沒錯，這款Free Stock Photos by Canva 免費圖庫就是由知名線上設計工具Canva 所推出， ...
2021 最新 38 個推薦可商用免版權線上免費圖片， 各種風景素材背景圖片、影片素材免費圖庫懶人包！ - TechMoon ...
2021/8/5 · 2021 最新免版權免費圖庫，讓不管你是部落客、官網、個人興趣、製作影片…等等，都能以合法的方式，取得高品質的圖片。在這些免費圖庫當中，你都可以合法下載各種免費圖片，並且能進行商業用途使用。 如今在智慧財產權風氣非常盛行且重要的環境之下，要取得適合且高 ...
46 個免費圖庫網站總彙整 - 免費資源網路社群
Free Range Stock 提供免費高品質、高解析度的圖片素材。 ... Life of Pix 提供免費高畫質相片，採用CC0 無著作權授權（公眾領域貢獻宣告），使用者可以自由複製、 ...
Yahoo奇摩
搜尋功能只是起點, 每天發掘更多精彩內容, 打造專屬自我的Yahoo奇摩體驗。
上哪找無版權的圖片？MyStockPhotos 免費 CC0 圖庫！ | 綠色工廠
2021/8/24 · MyStockPhotos 擁有 1200 張以上的精美圖庫，全 CC0 授權並可商用！，CC0圖庫,免費可商用圖片,免費圖庫推薦,可商用圖庫 PNG,無版權圖片想知道最近有什麼免費新圖庫嗎？那麼快到 MyStockPhotos 免費線上圖片素材庫看看吧！MyStockPhotos 是一個收錄 ... ...
iPhone 如何一鍵去背照片？IOS「照片去背」捷徑腳本！ | 綠色工廠
2021/7/20 · iPhone 實用捷徑教學！教你如何透過捷徑腳本幫照片去背！，iOS捷徑下載,iPhone11去背,iPhone去背圖,去背神器,手機去背神器你知道如何在 iPhone 中不用下載去背 App 也能將照片去背的方法嗎？就讓我們透過「照片去背」捷徑腳本幫你輕鬆搞定！現今網路上去背工具百百 ...
46個免費圖庫總整理，高品質CC授權圖片都在這裡了 - 數位時代
2019年7月19日 — 20個免費圖庫提供各種風格高清圖片自由下載） ... Free Range Stock提供免費高品質、高解析度的圖片素材。必須要註冊（免費）帳戶。
imgur 免費圖片空間註冊、使用教學 - 免費資源網路社群
imgur 支援 JPEG, PNG, GIF, APNG, TIFF, BMP, PDF, XCF (GIMP) 等圖片格式，TIFF, BMP, PDF 和XCF (GIMP) 會自動被轉為PNG 上傳。圖片大小限制為10 MB（非動態圖）， ...
DrawKit 高品質插圖圖庫，提供 PNG 及 SVG 免費商業使用 | 綠色工廠 - 綠色工廠 提供你豐富的軟體、3C、美食旅遊 ...
2019/11/24 · DrawKit 高品質插圖圖庫，提供 PNG 及 SVG 免費商業使用，可商用圖庫下載,可商用插圖下載,大自然插圖下載,遊戲插圖下載,食物插圖下載PPT 簡報、海報、報告等要怎麼美化？今天分享這款 DrawKit 插畫圖庫，提供 SVG 及 PNG 兩種格式讓大家下載，採用 MIT 授權，可免 ...
ResizePixel 線上裁切、調整尺寸大小、旋轉、翻轉和轉檔圖片的免費工具
本文要介紹的「ResizePixel」是一款免費線上圖片編輯服務，可以裁切、調整尺寸大小、旋轉、翻轉或將圖片轉檔為其他格式，因為是線上工具所以無論在電腦或手機等行動裝置都能使用，無須額外下載、安裝任何軟體，也沒有相容性的問題，好處是圖片都在遠端處理，完成後 ...