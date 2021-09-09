當你在製作 PTT、文章首圖時，常常找不到合適的背景圖呢？那麼不妨到 Free Stock Photos by Canva 免費高畫質圖庫找找吧！Free Stock Photos by Canva 是由知名線上設計工具 Canva 所推出，網站內照片分為 Free 和 Premium 兩種，我們可以透過篩選器來顯示免費或付費圖片，另外網站還能將圖片進行裁切，給出最適合的版面尺寸，無需註冊會員就能下載並支援 JPG、PNG 格式，跟知名大圖庫 Unsplash 旗鼓相當，有需要的朋友趕緊收藏起來吧！

Free Stock Photos by Canva 使用介紹

進到 Free Stock Photos by Canva 網站後，你可以在搜尋欄位上輸入關鍵字找尋圖片，或者從下方超過 30 種以上的主題分類來找尋也可以。

點進你要的主題後，最上方顯示的大多都是付費照片，若你不想付費的話，可以打開左上角的選項，將「Free」勾選起來就會顯示免費照片了。

接著我們開啟一張自己喜歡的圖片後，點選右側「Use in a design」按鈕，圖片下方還會提供該圖片的所有顏色色票，這是其它免費圖庫沒有的。

接著網站會要選出你要的版面圖片尺寸，像常用的 Facebook、Instagram 社群網站也有。

若你不想讓網站幫你裁切圖片的話，可選擇「Custom size」自訂圖片尺寸大小，設定好之後便可點選「Create new design」進行下一步。

接著網站會開啟 Canva 相片編輯器，你什麼都不用設定，直接點選右上角「Download」。

點選「Download」後，網站會又你選擇要下載的圖片格式，包括有 PNG、JPG、PDF、GIF 等格式可下載，選好後網站點選「Download」按鈕，便會跳出是否要註冊 Canva 會員的畫面，我們不用裡它一樣可以取得圖片檔案喔！喜歡的朋友趕快點擊下方連結，前往網站看看吧！

Free Stock Photos by Canva：https://www.canva.com/photos/free/



以下是小編覺得不錯得 5 個圖片主題給大家參考：

△ 商業圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/business/

△ 花朵圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/flowers/

△ 學校圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/school/

△ 食物圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/food/

△ 自然圖片主題：https://www.canva.com/photos/search/nature/