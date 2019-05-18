影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學影片剪輯了吧！VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具，不過專業版本功能更強大，功能上也有許多的差異，價值 19.99 元美金，比較可惜的是現在介面是全英文的，若是想要快速上手得花一些些時間，不過剪輯軟體的概念基本上都差不多，只要練熟了就搞定囉！

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD VSDC VIDEO EDITOR PRO NOW。

△ 將改填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就會取得活動序號及軟體下載連結，可以直接到文末下載安裝版。

△ 安裝軟體後開啟軟體，找到 Activation 的地方，點選 Activate 來輸入序號。

△ 輸入剛剛所取得的序號後，再點選 Activate 來啟動。

△ 若是啟動成功，就會看到以上訊息。

△ 將軟體關閉後，再次開啟軟體，就可以看到 Pro Edition。

△ 免費版本與專業版本的差異，基本上該有的編輯功能並有縮減，差異在於設定內容、硬體加速、聲音的波型等等等。其實可以先用免費版看看，若功能感覺到不足，再升級到專業版，不過現在專業版限時免費，那就直上吧！

△ 更多使用畫面預覽

免費版：http://www.videosoftdev.com/free-video-editor

專業版：http://www.videosoftdev.com/video-editor-pro

32bit 安裝版下載：（免費版註冊後變成專業版）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（SHAREWAREONSALE下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（GOOGLE下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（1DRV下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（NOFILE下載）

檔案大小：61.8 MB

64bit 安裝版下載：（免費版註冊後變成專業版）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（SHAREWAREONSALE下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（GOOGLE下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（1DRV下載）

VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（NOFILE下載）

檔案大小：68.36 MB