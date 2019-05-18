【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！

2019-05-18 07:43:55 哇哇

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學影片剪輯了吧！VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具，不過專業版本功能更強大，功能上也有許多的差異，價值 19.99 元美金，比較可惜的是現在介面是全英文的，若是想要快速上手得花一些些時間，不過剪輯軟體的概念基本上都差不多，只要練熟了就搞定囉！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-vsdc-video-editor-pro-100-discount

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD VSDC VIDEO EDITOR PRO NOW。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 將改填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 最後就會取得活動序號及軟體下載連結，可以直接到文末下載安裝版。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 安裝軟體後開啟軟體，找到 Activation 的地方，點選 Activate 來輸入序號。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 輸入剛剛所取得的序號後，再點選 Activate 來啟動。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 若是啟動成功，就會看到以上訊息。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 將軟體關閉後，再次開啟軟體，就可以看到 Pro Edition。

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 免費版本與專業版本的差異，基本上該有的編輯功能並有縮減，差異在於設定內容、硬體加速、聲音的波型等等等。其實可以先用免費版看看，若功能感覺到不足，再升級到專業版，不過現在專業版限時免費，那就直上吧！

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯
VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯
VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯
VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

△ 更多使用畫面預覽

免費版：http://www.videosoftdev.com/free-video-editor
專業版：http://www.videosoftdev.com/video-editor-pro

32bit 安裝版下載：（免費版註冊後變成專業版）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（SHAREWAREONSALE下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（GOOGLE下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（1DRV下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.971 32bit.exe（NOFILE下載）
檔案大小：61.8 MB

64bit 安裝版下載：（免費版註冊後變成專業版）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（SHAREWAREONSALE下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（GOOGLE下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（1DRV下載）
VSDC Video Editor PRO 6.3.3.968 64bit.exe（NOFILE下載）
檔案大小：68.36 MB

【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！ 相關文章

訪客留言

【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！ 參考資料

OpenShot 免費中文版影片剪輯軟體，何必用精簡版的威力導演
OpenShot 的介面很像是威力導演之類的專業影片剪輯軟體，對於熟悉的使用者來說很好上手，可以直接取代，並且 OpenShot ... File &quot;C:&#92;Program Files&#92;OpenShot Video Editor&#92;classes&#92;app.py&quot;, line 34, in from PyQt5.QtWidgets import QApplication ...
綠色工廠 哇哇 | Facebook
【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！ | 綠色工廠 影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學影片剪輯了吧！VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具，不過 ...
【限時免費】ApowerEdit 1.4.4 影片剪輯王，輕鬆製作專業的精彩影片｜Zi 字媒體
... 下載） ApowerEdit 1.4.4.7z（Hami+下載） ApowerEdit 1.4.4.7z（本站下載） 檔案大小：60.21 MB 安裝版： video-editor-pro.exe ... 【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！
VSDC Free Video Converter 影片轉檔、合併、分割、燒錄免費應用軟體
... 進行格式轉換，例如轉成 AVI、轉 MPG、MOV、MKV、RM、SWF、MP4 或 FLV 等影片格式，可以來使用 VSDC Free Video Converter 這套免費的影片轉檔、合併、分割軟體，步驟簡單，操作直覺，可針對裝置或影片格式來 ...
【軟體介紹】介面親近的影片剪輯軟體 VSDC Free Video Editor - 寄魂閣
【軟體介紹】介面親近的影片剪輯軟體─VSDC Free Video Editor ... 這次介紹的VSDC是免費版本，另外還有付費的Pro版本，安裝完軟體一打開就會介紹Pro版 ... 這就是微軟Office 2010的風格介面，看起來親切很多；以一個影片剪輯軟體來說，介面以及&nbsp;...
VSDC Video Editor Pro 影片剪輯工具 | 綠色工廠
【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！，影片剪輯,VSDC Video Editor Pro,Free Video Editor,影片剪輯軟體,影片編輯工具影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學 ...
[免費] VSDC Free Video Editor v5.8.9 影片編輯、影音剪接軟體 - 重灌狂人
[免費] VSDC Free Video Editor v5.8.9 影片編輯、影音剪接軟體 ... 等多國語言版; 軟體性質：免費軟體，另有功能更完整的付費專業版; 檔案大小：44.1&nbsp;...
VSDC Video Editor專業的影片編輯軟體教學，中文版免費下載！高清匯出視頻無浮水印，好用推薦。（Windows） | 痞 ...
VSDC Video Editor免費影片編輯軟體，多個時間軸軌道，從最簡單的照片幻燈片/視頻切割，到專業的影片特效和動畫製作，都用VSDC搞定！提供剪輯視頻、製作照片幻燈片、添加字幕、濾鏡、添加背景音樂、音訊與轉場特效等視頻編輯器，此外還有格式轉檔 ...
VSDC Video Editor PRO 影音編輯軟體下載，原價:19.99美金，現在免費 ...
VSDC Video Editor PRO 影音編輯軟體下載，原價:19.99美金，現在免費 ... 【影片製作】VSDC Video 專業影片製作軟體，WINDOWS影片編輯工具。
VSDC Free Video Editor 免費版的影片編輯剪接軟體 - 挨踢路人甲
說到影片製作軟體，不得不提到微軟的Windows Movie Maker，或許Movie Maker的功能陽春到不行，但想要踏入影片編輯的用戶來說，「Movie Maker」的確是初學者的最愛，挨踢路人甲這次要介紹的是一套用法簡單的、功能不錯的 VSDC Free Video Editor 影片製作 ...