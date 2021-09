剪輯軟體都很複雜嗎?坦白說只要有用過,概念都是差不多的,這次跟大家推薦 AceMovi Video Editor 影片剪輯軟體,使用上相當的簡單,也具備了各種音效、轉場效果、文字效果、影片拼貼、濾鏡效果等等,相比專業的剪輯軟體來說迷你了許多,不過該有的似乎也不少,若你只是希望有個簡單的剪輯工具,那這款 AceMovi Video Editor 可以收藏在電腦裡使用唷!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ACEMOVI VIDEO EDITOR NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選 Help > Register 來進行軟體註冊。

△ 隨意輸入電子信箱與貼上活動序號,之後點選 Register 來註冊。

△ 接著應該就可以正確的啟動軟體囉!

△ TunesKit AceMovi 的操作介面與一般剪輯軟體類似,從左方加入要剪輯的影音媒體,之後拖曳到下方的時間軸來剪輯,剪輯概念就不多說明囉!

△ 內建多款背景圖卡與素材音樂。

△ 具備文字特效與影音拼貼功能。

△ 影片濾鏡以及不能缺少的轉場效果。

△ 還有簡單的影片效果。

更多的影片剪輯操作就不多說了,除了介面是英文可能會讓大家感到困擾之外,其實大多操作都是很簡單的,我想大家應該都可以很快上手唷!

https://www.tuneskit.com/video-editor/

