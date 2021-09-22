剪輯軟體都很複雜嗎？坦白說只要有用過，概念都是差不多的，這次跟大家推薦 AceMovi Video Editor 影片剪輯軟體，使用上相當的簡單，也具備了各種音效、轉場效果、文字效果、影片拼貼、濾鏡效果等等，相比專業的剪輯軟體來說迷你了許多，不過該有的似乎也不少，若你只是希望有個簡單的剪輯工具，那這款 AceMovi Video Editor 可以收藏在電腦裡使用唷！

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD ACEMOVI VIDEO EDITOR NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版與免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選 Help > Register 來進行軟體註冊。

△ 隨意輸入電子信箱與貼上活動序號，之後點選 Register 來註冊。

△ 接著應該就可以正確的啟動軟體囉！

△ TunesKit AceMovi 的操作介面與一般剪輯軟體類似，從左方加入要剪輯的影音媒體，之後拖曳到下方的時間軸來剪輯，剪輯概念就不多說明囉！

△ 內建多款背景圖卡與素材音樂。

△ 具備文字特效與影音拼貼功能。

△ 影片濾鏡以及不能缺少的轉場效果。

△ 還有簡單的影片效果。

更多的影片剪輯操作就不多說了，除了介面是英文可能會讓大家感到困擾之外，其實大多操作都是很簡單的，我想大家應該都可以很快上手唷！

https://www.tuneskit.com/video-editor/

免安裝版：

AceMovi Video Editor 4.1.0.70.7z（GOOGLE下載）

AceMovi Video Editor 4.1.0.70.7z（1DRV下載）

AceMovi Video Editor 4.1.0.70.7z（MEDIAFIRE下載）

AceMovi Video Editor 4.1.0.70.7z（RAPIDGATOR下載）

AceMovi Video Editor 4.1.0.70.7z（MEGA下載）

檔案大小：60.83 MB

安裝版：

AceMovi Video Editor 4.exe（SHAREWAREONSALE下載）

AceMovi Video Editor 4.exe（GOOGLE下載）

AceMovi Video Editor 4.exe（1DRV下載）

AceMovi Video Editor 4.exe（MEDIAFIRE下載）

AceMovi Video Editor 4.exe（RAPIDGATOR下載）

AceMovi Video Editor 4.exe（MEGA下載）

檔案大小：62.02 MB