只是想要做個簡單的影片剪輯，卻苦惱找不到軟體嗎？今天要來分享「Movie maker」網頁版，可以幫多張照片簡單剪輯為一支影片、將影片加上配樂、上字幕、裁切影片等，還內建了免費音樂及圖片素材，這些簡單的功能完全不需要下載軟體，開啟瀏覽器就能處理，過程中完全免費，也不需要登入，就能做簡單的影片編輯！如果你想參考其他線上影片剪輯工具，可以閱讀 Clipchamp 線上影片剪輯，支援影片裁切 / 配樂 / 轉場特效 / 上字幕等功能

△ 雖然這套 Movie maker 線上版沒有 Clipchamp 介面如此精美，但該有的功能還是有的，一進入 Movie maker 首頁後，第一步是上傳所有需要的素材，舉凡影片、音樂、照片、文字等。都先在這邊一次上傳好。如果你沒有音樂或照片的話，可以點擊「free Music」、「free Photo」從線上素材庫匯入。

△ 這邊來看一下它內建的免費音樂素材，內容相當豐富，還依照情境、音樂風格分類，點擊分類之後，下方會跑出所有該分類音樂素材，按下播放鍵可以預覽，覺得喜歡的話直接點擊左邊的「+」號就可以插入影片中囉！ △ 影片方面可以做裁切、音量調整、音量淡入、音量淡出、速度調整、影片倒轉、位置調整、效果、影片旋轉等。 △ 所有的素材都可以作微調，音樂可以作裁切、淡出、淡入，影片可以後製效果、旋轉、速度調整，字幕或標題可以調整字型、位置、大小、顏色、出現長度等。 △ 字型則有超過 100 種可以選擇，但中文字型目前不支援，目前只有英文和數字。 △ 全部都調整完之後，點擊下方的「Make video」建立並匯出完成編輯的影片。 △ 建立完成後，點擊上方的「Download」來下載影片。 △ 匯出影片的過程，根據影片大小與長度有所不同，匯出完成後上方會有影片預覽視窗，點擊播放是否正確無誤。都沒有問題的話，按下左下方的 Download 就可以下載影片啦！過程中完全免登入、免註冊、免下載軟體，不分電腦系統，就可以點單完成線上影片剪輯啦！有簡單影片剪輯需求的話，趕快把 Movie maker 線上版儲存下來吧！ Movie maker 線上版：https://moviemakeronline.com/

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