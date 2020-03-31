Final Cut Pro X

有許多 YouTuber 使用 Mac 電腦 Final Cut Pro 來剪輯影片，不過 Final Cut Pro 一套軟體要價 299.99 美金，換算台幣也將近要一萬元，對於剪影片菜鳥來說，實在有點不忍心下手啊！不過，今天小編跟大家帶來好消息，蘋果公司推出 Final Cut Pro X 免費使用 90 天，另外音樂製作軟體 Logic Pro X 也同樣免費使用 90 天，有需要的朋友趕快來取得囉。

Final Cut Pro X

Final Cut Pro X 的確是一款非常好入門的影片剪輯軟體，比起 Adobe Premiere 容易許多，而且功能也相當強，若你想要入手的話，趕緊趁著此次將近 3 個月的免費使用收下吧。

Final Cut Pro X

進入活動頁面後，輸入姓名、Email 就可以直接下載 Final Cut Pro X 囉，完全不需要輸入任何付費資訊就可以下載。之前電腦就有舊版 Final Cut Pro 的使用者、已經試用過的朋友通通可以再次免費用。

Final Cut Pro X 破解版

若你已經有購買舊版本的 Final Cut Pro 序號，下載後開啟最新版會自動更新資料庫、特效等，若有重要資料請記得先進行備分。

Logic Pro X

另一套音樂製作軟體 Logic Pro X，同樣也是免費使用 90 天，但不需要輸入任何資訊就可以在官網直接下載，有需要的人請點擊下方傳送門下載。

下載：
Final Cut Pro X：https://secure-appldnld.apple.com/Final_Cut_Pro_X/061-77685.20200323.164CEE1F-52A7-4829-8F49-810B78A12A2B/FinalCutProTrial10.4.8.dmg

Logic Pro X：http://updates-http.cdn-apple.com/2020/macos/061-91615-20200326-7bf76b54-681e-4abb-94f6-d9db3ec445bc/LogicProXTrial.dmg

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