剪影片軟體都長得好複雜，有沒有適合初學者、新手使用的影片剪輯軟體？如果說到入門性佳的剪影片軟體，小編一律推薦 Filmora，就算你是第一次剪影片也能透過它剪出剪輯師等級的效果，因為它內建專業的電影特效、音樂素材、效果包，一鍵即可套用，人人都能剪出好萊塢等級的大片。下面小編來跟大家分享有哪些 Filmora 非常實用的影片剪輯功能吧：

乾淨簡潔的操作介面

乾淨簡潔的操作介面，是我認為 Filmora 很適合入門的原因，有些剪影片軟體雖然很專業，什麼功能都有，但是初學者光看到介面就暈了，基本的功能全都都跟進階功能混和在介面上，根本找不到裁切影片、上字幕、轉場特效按鈕在哪裡，連基本的影片編輯需求都找不到在哪裡，要怎麼剪影片呢？

Filmora 的介面給人很親民的感覺，使用者可以很快速找自己想要的功能在哪，雖然看起來很簡單，但是功能卻不簡單！

上方是進入剪輯頁面視窗，整個剪輯介面的邏輯很簡單，下方為時間軸、左上方為素材選項、中上為素材選擇、右側為預覽播放影片。

最上方是選項，媒體、素材庫、音檔、標題、轉場、效果、畫中畫、分屏等影片會用到的功能大部分都在這，直接在這邊作切換即可。

以下小編分享幾個我認為非常實用的功能：

1. 綠幕摳像

如果你需要影片人像去背，在人像後面放個綠幕，按下時間軸上面的「綠幕摳像」就可以輕鬆幫人像去背，把原本複雜的功能直接精簡成一鍵，在 Filmora 中真的是人人都可以完成複雜的剪輯任務。

2. 動態追蹤功能

動態追蹤功能非常強大，以往需要透過 Adobe 的 AE 進行一連串複雜的操作才可以實現。現在可以直接用 Filmora 快速完成，它能夠追蹤影片中移動的對象，讓圖片、影片等媒體檔案跟隨主體運動，只需要一個按鍵，Filmora 就能透過 AI 自動偵測影片中的人像並追蹤。

這樣的功能可以用來替移動中的人上馬賽克、替產品加入動態的功能介紹、或是加入視覺特效，透過此功能能夠很輕易的提升影片的吸睛程度。

3. 音頻自動同步

拍影片時常常會出多機，來取得不同角度的畫面，不過實際在剪輯時，我們可能只會需要配戴在主持人或來賓身上麥克風的聲音。透過 Filmora 音頻字動同步功能，我們就可以輕鬆將分鏡的畫面，和麥克風的音檔自動同步，如此一來就不用額外花時間手拉，還擔心拉不準會出現回音，我覺得這個功能能夠替剪輯師省下不少時間！

4. 自動節拍同步

要將音樂節拍與影片畫面自動配對，依照節拍點來切換畫面，要手動拉這種效果，要花上大把時間。但透過 Filmora 就是按下一個按鍵的時間，它還可以快速辨識影片、圖片中太暗、曝光過度或晃動的片段，並自動過濾，讓我們獲得最佳的節拍同步影片。

5. 顏色匹配

有時從事內轉換到室外，或從白天拍攝到黃昏...等原因造成畫面白平衡不一致，我們就可以透過顏色匹配功能，從片段選擇顏色設定，然後快速將它們套用於整個影片，讓整部影片的顏色更加統一。

6. 豐富的素材

另一個我很喜歡 Filmora 的點是它內建很多剪影片所需的素材，不論是圖片、GIF，可以輕鬆的增加畫面的豐富度，不需要跳出到其他應用程式就能完成增加素材的工作。

影片配樂也是剪影片很重要的環節，不用花時間到其他地方找音樂素材，不論是音效、背景音通通都可以在素材庫裡面找到並直接套用。

7. 電影級轉場特效

Filmora 提供超過 900 種免費特效，包括拖放轉場、標題、濾鏡和運動元素，甚至 Filmora 還能用 Boris 和 NewBlue 的合作特效，例如： 3D 標題、運動模糊等電影級技術特效！

以上是 7 個小編自己很推薦用 Filmora 來剪影片的原因，原本需要花很多時間做複雜設定的功能，在 Filmora 中都是一個按鍵的事情，非常適合新手，當然還有很多沒講到的功能，像是：自動重新構圖、人聲迴避、靜音檢測等我也都很喜歡，如果你正需要剪影片，煩惱不知道該用什麼軟體下手，那 Filmora 絕對是你最佳的選擇沒有之一！

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Filmora( Windows 下載 )

Filmora( macOS 下載 )