Mac 影片剪輯軟體

Mac 影片剪輯你用什麼軟體？有些 Mac 影片編輯軟體的強項是調色，有些則是加字幕，到底在 Macbook 剪片用什麼軟體好呢？小編這裡為大家整理 2022 年 6 款最好用的 Mac 剪輯軟體，不論是付費的還是免費的通通有，到底哪款好用？馬上來分析給各位。

6 款最好用的 Mac 影片剪輯軟體 ( 2022 年新清單 )

1. Movavi Video Editor Plus Mac

Movavi Video Editor Plus Mac

Movavi Video Editor Plus Mac 不論是影片剪輯、合併、分割、裁剪、加字幕、加背景音樂，各種剪影片所需工具都有，支援繁體中文功能，提供免費版可以下載試用，就算購買也只要 1,590 元就可以解鎖所有功能整體來說是目前 CP 值最高的 Mac 影片剪輯軟體。

Movavi Video Editor Plus Mac 最方便的就是它的拖曳功能，不論是影片、照片還是音樂，一個拖移就可以在時間軸上輕鬆編輯影音，加入標題、轉場、文字也非常輕鬆，有非常豐富的資源庫可以使用，而且無需另外付費，支援的影片格式也很齊全，是一款面面俱到，價格又公道的 Mac 剪影片軟體。

費用：新台幣 1,590 元（終身買斷）/ 提供免費試用

特色：

  • 支援背景抽換
  • 影片去除手震
  • 子母畫面
  • 風格化濾鏡
  • 支援旁白錄製
優點：對於初學者、進階使用者都能滿足的影片剪輯軟體
缺點：比較少人知道

2. Final Cut Pro

Final Cut Pro

如果你是進階影片剪輯工作者，那麼 Final Cut Pro X 是最適合你的影片剪輯軟體。不論是介面、操作、功能都是專業等級的。由於是 Apple 開發的，運行速度也是相當的完美，不過 Final Cut Pro 的費用相當昂貴，採用買斷的訂閱方式，對於新手、剛創業的朋友來說，是一筆相當高的費用。

費用：新台幣 9,990 元（終身買斷）

特色：

  • 重複片段偵測
  • 多鏡頭剪輯
  • 相容 Motion、Compressor、iMovie
  • 先進調色功能
  • 可輸入、剪輯 360° 影片
  • 隱藏式字幕
  • 物件追蹤器和電影級模式
  • 針對 Apple 晶片最佳化

優點：與 Mac 相容性高、影像處理速度快且順暢
缺點：價格對於學生、剛剪輯影片的人來說，負擔較大

3. iMovie

iMovie

iMovie 是本來就內建在 Mac 電腦上的影片剪輯軟體，它擁有編輯影片和音檔所需的所有功能，不論是新增照片和影片新增到專案中，或是修剪片段、新增轉場、淡化背景音樂等都沒有問題。不過更進階的功能 iMovie 就沒辦法做到。因為蘋果將更進階的功能留給了 Final Cut Pro。

費用：免費

特色：

  • 一鍵套用風格
  • 故事畫板功能、現成分鏡，免動腦導入素材
  • 電影級模式
  • 支援新增字幕、音樂與效果
  • 支援 4K 影片
  • 支援綠幕
  • 可跨平台使用：iPhone、iPad、Mac

優點：介面與操作都非常適合初學者剪輯影片使用
缺點：進階功能不足，無法滿足專業使用者需求

4. DaVinci Resolve

DaVinci Resolve

Davinci Resolve 廣泛的用於「影片調色」，是名副其實的好萊塢級調色軟體，像是在電影看到的特殊風格顏色都不太飽和淡淡的舒服色調，或是要營造森林中深綠+黑色的陰森色調，都是透過 Davinci Resolve 來調色的，強大到可以針對某幾個物件進行調色，想走電影工作的，或想讓影片看起來與眾不同的朋友，可以試試看唷，當然它也可以用來剪輯影片。

費用：新台幣 10,800 元 / 有免費版

特色：

  • 調色師必備
  • 讓影片擁有電影級色調
  • 專業電影、電視節目、電視劇都在用
  • 提升影片質感
  • 相容 Final Cut Pro、Avid Media Composer 和 Premiere Pro
  • 專業音訊檔案後製

優點：強大調色系統、豐富硬體外掛
缺點：需有基本調色技術、入門不易、剪輯操作困難

5. Cyberlink PowerDirector 威力導演

Cyberlink PowerDirector

威力導演擁有大量的現成片頭範本，可以節省剪輯的時間，也具備現成的免版權素材庫、文字樣式、轉場特效等，對於初學者來說是一款非常友善的剪影片軟體，實際剪輯影片時也非常直覺，不會有太複雜的介面，不過許多素材都是訂閱型用戶才能享有的，永久授權買斷版的就沒辦法享受這些現成的影片、音樂、圖庫素材。

費用：新台幣 4,280 元 / 另有訂閱型方案

特色：

  • 遮罩 & 混合模式
  • 關鍵畫格
  • 色度去背
  • AI 動態追蹤
  • 物件偵測
  • 置換天空
  • 移除風聲
  • 語音增強
  • 影片特效
  • 全新
  • 背景音樂智慧符合片長
  • 視訊穩定功能

優點：適合初學者、專業玩家使用，功能豐富
缺點：長期使用需訂閱持續付費，買斷型方案缺乏完整功能

6. Wondershare Filmora

Wondershare Filmora

Wondershare Filmora 是一款能將「影片效果」簡單化的 Mac 影片剪輯工具，用來剪生活回憶、旅遊影片都很適合，因為內建很多「轉場特效」、「追蹤功能」等...可以豐富畫面感，不過 Filmora 只適合基礎剪影片需求使用，要剪商用影片、更專業的影片，要用它們家另一款 Filmora Pro 會更好，不過價格當然也是 3 級跳。

費用：新台幣 1,997 元 ( 終身版 ) / 有免費版（輸出影片有浮水印）

特色：

  • 關鍵影格動畫
  • 動態追蹤功能
  • 聲音轉場功能
  • 同步色調
  • 快速鍵
  • 影片特效
  • 綠幕去背
  • 螢幕分割
  • 社交媒體上傳
  • 支援 Mac / Windows 雙系統

優點：付費版永久免費更新、支援 4K 剪輯、免費技術支援
缺點：系統要求較高、介面相對複雜、基礎版功能較陽春

該選擇哪一款？

綜合上述 6 款 Mac 影片剪輯軟體，小編覺得最適合入門的是 Movavi Video Editor Plus Mac，不論是價格還是實際操作來說，Movavi 剪影片絕對是學生、偶爾剪影片的朋友最高 CP 值的選項。

對於進階使用者來說，小編則覺得 Movavi Video Editor Plus Mac、Final Cut Pro 都相當不錯，如果經濟能力好一點選擇最貴的就對了，如果事業剛起步比較困難一點可以選擇 Movavi 它也不會讓你失望、能夠滿足你大部分的影片剪輯需求。

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