限時免費 BeeCut 簡單好上手的影音剪輯軟體，只要有心馬上學會！

2019-05-21 07:56:26 哇哇

BeeCut 簡單好上手的影音剪輯軟體

影音剪輯工具的需求越來越高，大家的技能也必須有所提升，這次認識到 BeeCut 這款影片剪輯工具（前一代是 ApowerEdit），深深覺得簡單好上手，其實剪輯軟體相比繪圖軟體簡單許多，我從學生時代就會剪輯軟體了，這麼多年過去軟體與工具都進步了，但是剪輯的概念依然不變，簡單來說就是影片切一切排排順序，難的並不是工具，而是要怎樣布局一個好的影片，所以剪輯影片通常很燒腦很花時間是真的！架構一個好影片的過程就不多提，好工具必須先擁有，我真心覺得 BeeCut 簡單好用，這次限時免費可以取得年度的 VIP 個人授權版本，大家可別錯過啦！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/beecut-vip-1-4-9-4/

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△ 從活動頁面點選 Download Now BeeCut VIP 1.4.9.4 就可以下載到一個壓縮檔案，檔案內有安裝檔案與序號檔案，也可以直接到文末下載唷！

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△ BeeCut 開啟時會先詢問你要剪輯的影片比例，除了常見的 16:9 與 4:3 的格式之外，他也支援手機 9:16 比例剪輯，也支援 1:1 的 Instagram 格式唷！

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△ 開啟軟體後會要你登入帳號，VIP 帳號可以無浮水印、無功能限制、免費升級以及取得專業技術支援。

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△ 其實 BeeCut 也是 Apowersoft 旗下的軟體之一，所以有帳號的可以直接登入，沒有帳號的就註冊一下吧！若你一直都有持續關注本站，其實介紹過很多他們家的工具，應該有帳號了吧！

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△ 正常登入狀態後應該是試用版權限，接著請點選啟動 VIP。

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△ 接著貼上活動的註冊碼，確定之後應該就可以正確的啟動軟體囉！

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△ 登入後可以看到是個人授權版，可以免費使用一年的期限。

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△ 軟體使用並不難，第一個步驟導入要剪輯的影片、圖片或是音樂。

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△ 有了素材之後，將影片拖曳到主軌道就可以進入編輯模式。

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△ 點選影片之後可以看到上方工具，點選剪刀就可以分割影片。

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△ 點選到影片上方一排的功能有編輯影片（調整播放速度、旋轉、翻轉與倒放功能）、分割影片、刪除、裁切影片、縮放、馬賽克、凍結幀的功能。

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△ 設定部分可以先進行全域的調整，有每幾分鐘自動保存、預設插入照片時長、字幕時長、轉場時長、濾鏡時長與疊附時長，也可調整默認的長寬比例。

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△ T 是文字特效的部分，可以拿來做片頭片尾，或是拿來做字幕的特效等等。

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△ 濾鏡功能讓影片更加風格化一點，一開始其實大家會很喜歡玩效果，剪片剪久了會發現這其實沒什麼需要用到^^。

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△ 疊附有許多的邊框特效可以使用，點選後都可以先預覽效果。

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△ 轉場也是很多人愛的特效，當畫面與畫面銜接的時候，不同的轉場效果也會帶來不同的影片效果，一般剪片其實也不一定要用到，以前我學的時候都要盡量用轉場來避免跳接的畫面，只是現在大家似乎都很難接受跳接，其實真的也沒什麼關係。

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△ 還有提供不少的動畫效果，若是喜愛影片特效的話，可以套用看看囉！

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△ 以我自己使用影片剪輯軟體的經驗來看，使用起來真的相當簡單，再加上他支援大家所熟悉的繁體中文，我相信大家只要稍微摸索一下之後就可以很快學會囉！

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△ 編輯完成的影片再點選匯出，支援常見的影音格式，匯出後大家在自己上傳去社群網站 APP 分享囉！

https://beecut.com/tw/

安裝版：（含限時免費序號）
BeeCut VIP 1.4.9.4.zip（GIVEAWAYOFTHEDAY下載）
BeeCut VIP 1.4.9.4.zip（GOOGLE下載）
BeeCut VIP 1.4.9.4.zip（1DRV下載）
BeeCut VIP 1.4.9.4.zip（NOFILE下載）
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