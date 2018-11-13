VUE 影片編輯 APP，電影唯美濾鏡怎麼拍怎麼美（Android、iOS）

2018-11-13 05:17:14 9M87
VUE

VUE 是一款手機影片編輯神器，主要可以為我們製作電影風格的影片，支援影片剪輯、分段、裁切、加入字幕、標題、貼圖等，濾鏡更是 VUE 的強項，若是在錄影的時候，直接以 VUE 錄影，完全不需要後製就可以達到很好的效果，這款 APP 大部分以動態的影片為主，若想要做靜態的圖片編輯，可以參考 MoShow 內建超過 80 種模版，一秒輸出輕快浪漫回憶短片


VUE 帶濾鏡的影片編輯應用（App Store下載）
VUE 帶濾鏡的影片編輯應用（Google Play下載）

VUE
△ 下載 App 後直接開啟，首先會需要開啟權限，才可以增加素材，權限全部開啟之後，點右下角「導入影片」就可以增加影片素材啦！

VUE

△ 再加入素材之後，下方可以先進行初步的影片裁剪，去掉不需要的片段，上方可以直接調整影片速率。

微電影濾鏡

VUE

△ 在初步裁剪影片的同時，上方影片畫面左右滑動，可以直接套上濾鏡，總共有 11 種濾鏡可以挑選，可以微調濾鏡的透明度，也就是濾鏡的強度，右下角支援將此濾鏡套用到整支影片上，就不用一個一個點啦！

畫面裁切

VUE

△ 手機通常都是直式的影片居多，在 CROP 功能中，可以裁切掉多餘的上下畫面，只留下重點畫面，在這個畫面的右下角，也支援畫面旋轉的功能。

影片擷取

手機編輯影片APP

△ 這邊可以做影片分割與擷取的功能，如果一開始新增素材的時候，沒有剪好，就可以在這邊進步調整。

畫面參數調整

網美濾鏡APP

△ 影片畫面的對比、亮度、色調、飽和度、自然飽和度等，通通可以在 VUE 裡面調整！這根本是專業剪輯工具才辦得到的啊！還可以調整畫面美化的強度～

畫面移動與縮放效果、字幕與標題

VUE

△ 更強大的還可以做出 Pan 的效果，當初拍攝沒有相機沒有動，沒關係，用 VUE 後製同樣可以辦到！支援了左移、右移拉遠及拉近，當然標題、字幕也是可以在這邊加上去的，時間地點等標籤也都通通支援！

貼圖與音樂

手機唯美濾鏡APP

△ VUE 有許多內建的貼圖，包含時間、日期、捷徑、地點、溫度等，此外也有詳細的音樂分類。

手機剪影片APP推薦

△ 點進去音樂分類之後，可以點按下載試聽，比較可惜的是若可以先試聽在下載會更好！

VUE

△ 音樂的長度、音量也都可以在微調，確定通通沒問題之後，點擊右上方「生成視頻」就可以儲存影片啦！

VUE

△ 儲存之後就到自己的相簿中，就可以找到剛剛編輯完成的影片啦！VUE 的濾鏡真的很有電影唯美的風格，喜歡套濾鏡朋友們，VUE 的濾鏡感覺毒性很強，請小心使用～很容易就上癮啦

VUE 帶濾鏡的影片編輯應用（App Store下載）
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