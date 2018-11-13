iPhone X 螢幕觸控有問題嗎？Apple 召回免費維修

2018-11-13 05:39:26 9M87
iPhone X 觸控問題顯示器模組更換方案

Apple 確定部分 iPhone X 有無法觸控的問題，原因是顯示器模組故障，因此推出了免費維修計畫，可以到 Apple 或 Apple 授權維修中心將為符合資格的裝置免費更換顯示器模組，iPhone X 的用戶，可以檢查一下自己的手機，是不是螢幕或部分區域對觸控持續或間歇性沒有反應，或是沒有觸控時，螢幕卻有反應，若有的話可以趕快回廠維修，看看自己是不是符合計畫資格！


我的 iPhone X 符合維修資格嗎
iPhone X 螢幕故障

如果你的 iPhone X 螢幕觸控該有反應時沒有反應，不該有反應時，有了反應，可能是因為螢幕組件故障，因而可能導致顯示器發生觸控問題，如果出現以下情況，趕快把手機送回原廠檢修：

  • 顯示器或顯示器的部分區域對觸控動作持續或間歇性沒有回應
  • 沒有觸控動作時，顯示器產生回應

iPhone X 維修據點

可以前往 Apple 授權維修中心，或預約前往 Apple Store 零售店。如果你早就發現這個問題，而且已經自己付費完成維修，可以可以聯絡 Apple 洽詢退款事宜。

https://www.apple.com/tw/support/iphone-x-display-module-replacement-program/

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