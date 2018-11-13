Cloudflare 1.1.1.1 免費 VPN 手機版上線，Android、iOS 雙系統一鍵連線

2018-11-13 09:34:52 9M87
CloudFlare 1.1.1.1 DNS

Cloudflare 推出的 1.1.1.1 DNS 服務不曉得大家還有沒有印象，忘記的可以複習 CloudFlare 推出全世界最快 1.1.1.1 DNS 服務，擊敗 Google，保證隱私度最高！現在這個服務被打包到手機 App 囉，兼具隱私與速度的 1.1.1.1 DNS 服務，在手機上一鍵就可以完成連線， 不需要複雜的設定，在 11/11 這天於 Android 及 iOS 雙系統同步上架啦！


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Cloudflare 1.1.1.1 特色快速看
  • 更安全的隱私
- 透過使用安全連線，1.1.1.1 確保沒有人可以竊取 DNS 數據。
- 一些 ISP 出售我們的數據，使用 DNS 查詢來銷售您的數據，Cloudflare 絕不會出售數據或使用它來定位廣告

  • 體驗互聯網的最快方式
- 1.1.1.1 使用 Cloudflare 的全球網路使速度更快。
- 連線速度快 28％。

  • 使用方便
- 一鍵式連線，操作更快更簡單。


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△ 坦白說這款 App 是簡化後的 1.1.1.1 服務，基本上完全不需要操作說明 XD，Android 及 iOS 雙系統都支援～下載完成後，打開 1.1.1.1 會有簡單的小教學及說明，1.1.1.1 訴求速度及隱私兼具，DNS 監測工具 DNSPerf 把 CloudFlare 的 1.1.1.1 DNS 評為全世界最快 13.85 ms，比起 Google 的 34.47 ms 還更快！

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△ 至於隱私安全，1.1.1.1 則是請來國際知名的會計公司安侯建業（KPMG），來審核自家的系統，確定不會拿我們隱私亂來，閱讀完畢後，按下完成就可以進入 App 主要功能啦！按下中間大大的按鈕就可以一鍵連線囉！

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△ 第一次連線要按下 Allow 允許安裝 VPN 設定檔，之後就不用在允許囉，連線之後，App 下方會跳出一個「已連線」的提示，代表連線上啦，過程不用幾秒鐘就完成設定啦！不，應該說根本不用設定，因為這就是 1.1.1.1 App 設計的初衷啊，一個按鍵全自動完成 DNS 服務設定！

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