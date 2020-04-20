CloudFlare 1.1.1.1 for Families教學

想攔截惡意程式、成人網站只能靠防毒軟體嗎？美國知名網路安全管理公司 Cloudflare 又出招啦，是目前僅次於 Google 的 DNS 服務。今年 4/1 Cloudflare 推出免費 DNS 家庭版「1.1.1.1 for Families」，透過 DNS 服務直接過濾惡意網站及程式、成人網站等，只需要透過簡單的設定，就可以啟動該功能，擔心小朋友或其它家庭使用者不小心造訪惡意網站、成人網站的話，這是除了防毒軟體外，另一個兩全其美的方式唷。

CloudFlare 1.1.1.1 速度

2018 年 Cloudflare 首度推出全世界最快 1.1.1.1 DNS 服務，擊敗 Google，保證隱私度最高，不亂賣數據給廣告商！時隔兩年，又再度於自家官方部落格宣布推出「1.1.1.1 for Families」服務啦，讓我們來看看如何進行設定吧。

Cloudflare 1.1.1.1 Families

首先打開電腦的設定，找到「網路和網際網路」。

Cloudflare 1.1.1.1 Families

接著進入「乙太網路」>「網路和共用中心」。

DNS 設定

點擊一下作用中的網路。

DNS 是什麼

選擇下方「內容」。

Cloudflare

選取「網際網路通訊協定第 4 版 ( TCP/IPv4 )」後，點擊下方的「內容」。

DNS 是什麼

最後一步，將下方的「自動取得 DNS」改為「使用下列的 DNS」，接下來請參照以下 Cloudflare 所公告的設定輸入：

攔截惡意軟體：

慣用 DNS 伺服器：1.1.1.2
其它 DNS 伺服器：1.0.0.2

IPv6
慣用 DNS 伺服器：2606:4700:4700::1112
其它 DNS 伺服器：2606:4700:4700::1002

攔截惡意軟體及成人內容：

慣用 DNS 伺服器：1.1.1.3
其它 DNS 伺服器：1.0.0.3

IPv6
慣用 DNS 伺服器：2606:4700:4700::1113
其它 DNS 伺服器：2606:4700:4700::1003

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