好用圖片編輯工具有很多，雖然說 PS 是一個指標，只是 Photo Pos Pro 的功能也相當強大，免費版的功能就相當足夠，而 Photo Pos Pro PREMIUM 版本正在限時免費當中，喜歡體驗的朋友可以試試看，Photo Pos Pro 照片編輯器能將數位照片變成令人驚嘆的藝術品，製作吸引人目光的圖片絕非難事，也能將您編修圖片的技巧提升到另外一個水平，有強大的調整和增強功能，高級選擇工具、圖層、遮罩和圖層樣式、向量物件、濾鏡特效、進階畫筆工具、動態畫筆等等，還內建編框、拼貼、名片、賀卡等模板可以套用，選對好的工具很重要！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/photo-pos-pro-giveaway-coupon-sale

Powerful adjustments & enhancements

Advanced selection tools

Layers, masks & layers styles

Vectorial objects

Special effects

Advanced drawing tools & brushes

Powerful texts tools

Built In & custom filters

Powerful color & blend curves

Magic eraser

Dynamic brushes

Smart AI selection tools

Powerful masking options

Grouping layers and objects

功能特色：

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD PHOTO POS PRO PREMIUM NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。安裝版可以到文末下載。

△ 軟體啟動時可以選擇要哪一種模式，有專業模式與簡易模式，專業模式像是 PS 那樣，簡易模式就真的很簡單，像是手機修片那樣的好入手。

△ 接著在選擇軟體介面的風格，深色的看起來就次更專業一點點^^。

△ 專業風格，詳細使用我這裡就不多說，坦白說專業繪圖工具我也稍有障礙，讓大家自己去發揮吧！

△ 簡易風格就真的簡單很多，喜愛套用風格濾鏡的話可以來使用看看，搞不好可以用到喜歡的效果唷！

△ PREMIUM 版本的註冊從 Help > Premium 點進去。

△ 將剛剛所取得的序號填入，點選 OK 啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

https://www.photopos.com/PPP3_BS/Default.aspx

安裝版：

Photo Pos Pro PREMIUM.exe（SHAREWAREONSALE下載）

Photo Pos Pro PREMIUM.exe（MEDIAFIRE下載）

Photo Pos Pro PREMIUM.exe（ZIPPYSHARE下載）

Photo Pos Pro PREMIUM.exe（GOOGLE下載）

Photo Pos Pro PREMIUM.exe（1DRV下載）

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