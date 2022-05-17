想讓你的文章或產品截圖更好看更吸引人嗎？那麼不妨就讓這款超讚的 FabPic 截圖美化神器幫你一把吧！FabPic 是一款可讓截圖變美的免費線上工具，操作十分簡單，只要將你要美化的截圖上傳到網站中，我們就能透過編輯工具為你的截圖加上漸層背景、邊框、圓角、陰影、調整位置與尺寸比例，編輯完成後，可選擇按下「Ctrl + C」複製用或下載 PNG 檔來保存，現在就讓我們往下看如何操作吧！更多不錯的截圖美化工具，請參考這篇：Pika 線上截圖美化工具！

FabPic 使用介紹

進到 FabPic 網站後，便可直接將你的截圖拉進網站中，或者透過 Ctrl + V 貼上也行。

接著我們就能透過左側的編輯工具，開始美化你的截圖，點選「Background」可讓你設定你要純色、漸層色背景或自行上傳背景圖。

點選「Boeder」可以讓你選擇邊框的顏色、粗細度、圓角尺寸。

點選「Padding」可讓你調整圖片與邊緣的距離。

點選「Position」可調整圖片的位置。

點選「Shadow」可以為圖片加上陰影，並可調整陰影顏色範圍大小。

最後，點選「Aspect Ratio」可調整圖片的尺寸比例，確定都沒問題後，便可按下「Ctrl + C」 直接複製圖片，或按下「Ctrl + S」下載 PNG 檔來保存圖片喔！對於經常會使用到截圖的朋友，趕緊把這款 FabPic 工具收下吧！

FabPic：https://www.fabpic.app/