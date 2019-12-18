你都用什麼軟體來截圖呢？今天小編要跟大家分享這款開源免費的截圖工具 Free Shooter，介面相當簡潔，支援全螢幕截圖、使用中視窗截圖還有區域截圖，此外還支援 Windows 視窗陰影截圖，我個人覺得最好用的是還可以自動去背，把視窗以外的背景去除得一乾二淨，這是小編私心覺得最實用的功能，如果你有截圖的需求，這款免費截圖工具請立馬收下。其他截圖工具你可以參考：PicPick 5.0.4 螢幕截圖的熱門工具，眾多玩家推薦軟體

△ 安裝之後第一件事情，我們先把語言更改為中文，畢竟是我們比較熟悉的語言，如果你習慣英文的話不用更改也沒有關係。

△ 這邊就可以看到主要功能設定，預設的視窗陰影會被自動截圖進去，此外視窗背後雜亂的背景也會自動被去除，那上方的部分就是截圖後圖片的儲存路徑。右下方模式有三種截圖模式，分別是全螢幕截圖、使用中視窗截圖還有區域截圖，設定完畢之後直接按下右下角的截屏就可以開始進行截圖啦。

△ 當然截圖最重要的就是快捷鍵，快速鍵可以幫助我們在截圖的時候，減少一些工作上的時間消耗，三種截圖模式都可以自訂快速鍵，這邊大家就設定為自己習慣的截圖方式囉，設定完之後就可以開始截圖啦～

https://github.com/henrypp/freeshooter

免安裝版：

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Free Shooter 2.0.7.7z（1DRV下載）

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Free Shooter 2.0.7.7z（RAPIDGATOR下載）

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