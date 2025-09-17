限時免費 WinExt Key Launcher 快速鍵可以自己設定更多嗎？快捷鍵自訂工具

限時免費 WinExt Key Launcher 快速鍵可以自己設定更多嗎？快捷鍵自訂工具

Windows 內建不少方便實用的快捷鍵，都可以讓你操作電腦更流暢與快速，那麼該如何自訂更多的快捷鍵呢？譬如說快速開啟自訂資料夾、快速開啟自訂程式與快速開啟自訂的網頁，這都可以透過 WinExt Key Launcher 快捷軟體來達成，設定方便快速又簡單，這款工具目前限時免費當中，有需要的朋友趕快收下來唷！這次限時免費的免安裝版與序號都替大家打包好了，可以直接到文末下載唷！

WinExt Key Launcher 快捷鍵自訂工具

△ 開啟軟體後點選右下角來註冊軟體，會跳出輸入序號的視窗，將活動所得的序號貼上。

WinExt Key Launcher 快捷鍵自訂工具

△ 註冊成功便會出現以上訊息，註冊成功就可以開始使用囉！

WinExt Key Launcher 快捷鍵自訂工具

△ 軟體的操作其實相當簡單，點選 + 就可以來新增資料夾、程式或是網頁，滑鼠點選快速鍵的部分，就可以來自己更改快速鍵的設定。

WinExt Key Launcher 快捷鍵自訂工具

△ 快捷可以自訂程式、檔案、資料夾、網站或是網頁，接下來的設定就大家自己玩囉！

https://www.trisunsoft.com/tc/wekl/

免安裝版：
WinExt Key Launcher 2.0.7z（GOOGLE下載）
WinExt Key Launcher 2.0.7z（1DRV下載）
WinExt Key Launcher 2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
WinExt Key Launcher 2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
WinExt Key Launcher 2.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：98 KB

OBS快捷鍵設置
OBS快捷鍵設置
實況神器：Elgato Stream Deck+ 快捷控制台開箱分享feat. Key Light Air
實況神器：Elgato Stream Deck+ 快捷控制台開箱分享feat. Key Light Air
Visual Studio Code 20個實用快捷鍵＋自訂快捷鍵
Visual Studio Code 20個實用快捷鍵＋自訂快捷鍵
【職場原始人第七堂】4-3 快捷鍵 【泛科學院】
【職場原始人第七堂】4-3 快捷鍵 【泛科學院】
LeaderKey says it's faster than your launcher
LeaderKey says it's faster than your launcher
HP Chromebook 14 – What and Where Is the Launcher Key
HP Chromebook 14 – What and Where Is the Launcher Key
如何自己設定資料夾或是檔案的快捷鍵？WinExt Key Launcher 免安裝版下載
哇哇
哇哇
2025-09-17
All Posts

如何自己設定資料夾或是檔案的快捷鍵？WinExt Key Launcher 免安裝版下載 相關文章

參考內容推薦

www.playpcesor.com › 2014 › 11 別錯過！ Aviary 所有付費修圖特效開放限時免費下載

2014/11/29 · 我之前也會在 Aviary 購買幾組自己覺得很棒的濾鏡，這些付費特效確實質感與眾不同，非常具有藝術性，而現在限時開放免費下載，只剩兩天，大家不要錯過了。. 在你的 Android 或 iOS 裝置上安裝 Aviary 相片編輯器 App， 打開 App 後滑出左方功能列，登入自己的 Adobe ...

docs.godotengine.org › zh_TW › stable 匯出專案 — Godot Engine (stable) 正體中文 (台灣) 文件

剛開始，Godot 中沒有能匯出專案的方法。開發人員需要編譯為適當的二進位檔，並為各個平台手動建立套件。 當更多開發人員 (甚至非程式設計師) 開始使用 Godot，或是當一間公司開始同時進行更多專案時，很明顯這就成了一個瓶頸。 以 Godot 來發佈遊戲專案很簡單。

www.playpcesor.com › 2014115-Android-app-location

2014/11/17 · 我在自己的電腦測試，一小時的影片檔案，辨識轉出字幕只要 10 分鐘。 另外測試一個 10 分鐘影片，不到 1 分鐘就完成字幕。 操作設定更簡單，不需安裝任何驅動程式，不需設定。 任何人一定都能上手，兩三步驟就搞定。

www.newmobilelife.com › 20170325 › mar-25-collection 遲了就沒有 ! 本周仍在限免的出色工具 Apps 大禮包 !

2017/3/25 · 本周很多出色的工具 Apps 在限免中 ! 在它們回復原價之前，快納入你的囊中物吧 ! 工 具 類 A p p s: 《 Workflow 》是一款功能強大的自動化限免工具，支援 Apple Watch 和 Widget 使用，原價 US$2.99，能夠依著個人的喜好，利用自定義的快捷鍵來快速將本來要 ...

www.minecraft.net › zh-hant › profile 登入

Mojang © 2009-. &quot;Minecraft&quot; 為Mojang AB之商標 使用規定與條件 品牌及資產指南 Manage Consent

www.playpcesor.com › 2008 › 08 Launchy 2.1.2 快捷列：最強快速啟動的完整優化指南

2008/8/14 · Launchy 2.1.2 快捷列：最強快速啟動的完整優化指南. 我們可以用鍵盤上的﹝Win﹞＋﹝R﹞來呼叫Windows系統裡的「執行列」，並藉此快速啟動各種指令與程式，這可以說是最省資源、最穩定也最乾淨直接的快捷命令模式，以下兩篇文章對於這種方法有非常詳盡的介紹 ...

www.minecraft.net › zh-hans › profile 登录

Mojang © 2009-.. “Minecraft”以及“我的世界”是 Mojang AB 的商标 条款和条件 品牌和资产指南

哇哇3C日誌

如何自己設定資料夾或是檔案的快捷鍵？ WinExt-Key-Launcher-免安裝版下載,Windows 內建不少方便實用的快捷鍵，都可以讓你操作電腦更流暢與快速，那麼該如何自訂更多的快捷鍵...

www.playpcesor.com › 2014 › 11 Facebook App 原來還有這一招！ 15 個隱藏功能教學

2014/11/27 · 4.自訂更符合自己喜好的 動態消息過濾條件 覺得你的動態消息頁面，總不會出現自己想看的內容？或者出現太多自己不想看的內容嗎？除了使用我之前寫過的這篇文章：「找回 Facebook 最新動態主控權？閱讀臉書必用七大技巧」裡的方法外，現在 Facebook App 上還有新的設定可以自動過濾條件。

line.me › zh

2020/8/12 · LINE始終陪伴在你身旁。. 下載. 下載. Scroll. Life on LINE. 超越通訊軟體，LINE為用戶建構全新的溝通型態與豐富的數位生活，成為用戶生活中不可或缺的平台。. Life on LINE. 通訊軟體. 服務總覽.