你知道你平常使用的 Chrome 瀏覽器其實有許多實用快捷鍵嗎？今天就是要教大家如何設定擴充快速鍵以及有哪些實用快捷鍵！Chrome 目前是全世界使用率最高的瀏覽器，而 Chrome 也提供許多好用的擴充功讓我們來使用，但每次使用時，都必須要透過滑鼠來點選才能啟動功能，若外掛太多有時還會不小心點錯，為了讓大家使用更方便，小編會在以下教大家來設定擴充功能快速鍵，並給大家一些實用的快捷鍵指令。想知道其他 Chrome 小技巧嗎？可以參考這篇：Chrome 無痕模式如何用擴充功能？30 秒教學快速搞定

設定擴充功能快速鍵教學

首先打開 Google Chrome 瀏覽器後，點選右上角「功能選單」>「更多工具」>「擴充功能」。

接著在「擴充功能」頁面中點選左上角的「主選單」按鈕。

點擊「鍵盤快速鍵」。

接著就可以將你常用的擴充功能設定成快速鍵，設定時記得必須使用 Ctrl 或 Alt + 英文字母（數字）來設置。

設定好快速鍵後，便可直接透過鍵盤輸入快速鍵在 Chrome 瀏覽器上做使用，瀏覽器就會直接啟動你設置好的擴充功能，幫你省去用滑鼠點擊更功能按鈕的動作。

Chrome 實用快捷鍵指令大全

以下是小編找了幾個不錯的 Chrome 瀏覽器實用快捷鍵指令分享給大家：



開啟新視窗：Ctrl + N 鍵

開啟無痕模式新視窗：Ctrl + Shift + N 鍵

關閉目前的分頁：Ctrl + W 鍵或 Ctrl + F4 鍵

開啟並切換至新分頁：Ctrl + T 鍵

切換至下一個開啟的分頁：Ctrl + Tab

切換至上一個開啟的分頁：Ctrl + Shift + Tab

放大、縮小網頁畫面：Ctrl 鍵和 + 鍵 與 Ctrl 鍵和 – 鍵

顯示目前網頁的 HTML 原始碼：Ctrl + U 鍵

chrome回上一頁或下一個頁面：Alt+向左鍵、Alt+向右鍵

開啟 Chrome 選單： Alt + F 鍵或 Alt + E 鍵

顯示或隱藏書籤列：Ctrl + Shift + B 鍵

開啟書籤管理員：Ctrl + Shift + O 鍵

在新分頁中開啟歷史記錄頁面：Ctrl + H 鍵

在新分頁中開啟「下載」頁面：Ctrl + J 鍵

開啟「Chrome 工作管理員」：Shift + Esc 鍵

將焦點切換到未聚焦的對話方塊 (如有顯示) 和所有工具列：F6 鍵

開啟搜尋列以便搜尋目前的網頁內容：Ctrl + F 鍵或 F3 鍵

跳至下一個與搜尋列查詢內容相符的項目：Ctrl + G 鍵

跳至上一個與搜尋列查詢內容相符的項目：Ctrl + Shift + G 鍵

開啟「開發人員工具」：Ctrl + Shift + J 鍵或 F12 鍵

開啟清除瀏覽資料選項：Ctrl + Shift + Delete 鍵

在新分頁中開啟 Chrome 說明中心：F1 鍵

以其他使用者的身分登入或以訪客身分瀏覽：Ctrl + Shift + M 鍵

更多 Chrome 瀏覽器快捷鍵指令： 點我前往

看完以上 Chrome 教學，相信大家都學會如何設定擴充快速鍵與使用實用快捷鍵，之後便能使用這些快捷鍵指令在朋友面前臭屁一下啦！