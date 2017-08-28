按這個按鍵 執行這個操作

Windows 標誌鍵 開啟或關閉 [開始] 功能表

Windows 標誌鍵 + A 開啟 [控制中心]

Windows 標誌鍵 + B 將焦點設在通知區域中

Windows 標誌鍵 + C 以聆聽模式開啟 Cortana



注意 這個快速鍵預設為關閉。若要開啟，請從工作列上的搜尋方塊開啟 [Cortana]，然後選取 [設定]。開啟 [讓 Cortana 在我按下 Windows 標誌鍵 + C 時聆聽我的命令 ] 下方的切換。

Cortana 只有在特定國家/地區才有提供，而且某些 Cortana 功能可能不是每個地方都可使用。如果 Cortana 無法使用或已被關閉，您仍然可以使用搜尋。

Windows 標誌鍵 + Shift + C 開啟常用鍵功能表

Windows 標誌鍵 + D 顯示或隱藏桌面

Windows 標誌鍵 + Alt + D 在桌面上顯示及隱藏日期與時間

Windows 標誌鍵 + E 開啟檔案總管

Windows 標誌鍵 + F 開啟 [意見反應中樞]

Windows 標誌鍵 + G 開啟「遊戲列」(當開啟遊戲時)

Windows 標誌鍵 + I 開啟 [設定]

Windows 標誌鍵 + J 當可用時將焦點設定到 Windows 提示。



Windows 提示出現時，將焦點移至提示。 再按一次鍵盤快速鍵，將焦點移至 Windows 祕訣在螢幕上錨定的項目。

Windows 標誌鍵 + K 開啟 [連線] 快速控制項目

Windows 標誌鍵 + L 鎖定您的電腦或切換帳戶

Windows 標誌鍵 + M 將所有視窗最小化

Windows 標誌鍵 + O 鎖定裝置方向

Windows 標誌鍵 + P 選擇簡報顯示模式

Windows 標誌鍵 + R 開啟 [執行] 對話方塊

Windows 標誌鍵 + S 開啟搜尋

Windows 標誌鍵 + T 循環顯示工作列上的應用程式

Windows 標誌鍵 + U 開啟 [輕鬆存取中心]

Windows 標誌鍵 + V 循環顯示通知

Windows 標誌鍵 + Shift + V 反向循環顯示通知

Windows 標誌鍵 + X 開啟 [快速連結] 功能表

Windows 標誌鍵 + Z 顯示應用程式中可用的命令 (當應用程式處於全螢幕模式時)

Windows 標誌鍵 + 逗點 (,) 暫時預覽桌面

Windows 標誌鍵 + Pause 顯示 [系統內容] 對話方塊

Windows 標誌鍵 + Ctrl + F 搜尋電腦 (如果您在網路上)

Windows 標誌鍵 + Shift + M 將最小化視窗還原至桌面

Windows 標誌鍵 + 數字 開啟桌面，並啟動釘選在工作列中該數字所指位置的應用程式。如果應用程式已在執行中，則切換到該應用程式。

Windows 標誌鍵 + Shift + 數字 開啟桌面，並啟動釘選在工作列中該數字所指位置的新應用程式執行個體

Windows 標誌鍵 + Ctrl + 數字 開啟桌面，並切換到釘選在工作列中該數字所指位置應用程式的最後一個使用中視窗

Windows 標誌鍵 + Alt + 數字 開啟桌面，並開啟釘選在工作列中該數字所指位置的應用程式捷徑清單

Windows 標誌鍵 + Ctrl + Shift + 數字 以系統管理員身分開啟桌面，並開啟工作列上所指定位置應用程式的新執行個體

Windows 標誌鍵 + Tab 開啟工作檢視

Windows 標誌鍵 + 向上鍵 將視窗最大化

Windows 標誌鍵 + 向下鍵 從螢幕移除目前的應用程式，或將桌面視窗最小化

Windows 標誌鍵 + 向左鍵 將應用程式或桌面視窗向螢幕左側最大化

Windows 標誌鍵 + 向右鍵 將應用程式或桌面視窗向螢幕右側最大化

Windows 標誌鍵 + Home 將使用中桌面視窗以外的所有視窗最小化 (再按一下可還原所有視窗)

Windows 標誌鍵 + Shift + 向上鍵 向螢幕頂端和底部延展桌面視窗

Windows 標誌鍵 + Shift + 向下鍵 將使用中的桌面視窗垂直還原/最小化，並維持寬度

Windows 標誌鍵 + Shift + 向左鍵或向右鍵 將桌面上的應用程式或視窗從一部監視器移到另一部監視器

Windows 標誌鍵 + 空格鍵 切換輸入語言及鍵盤配置

Windows 標誌鍵 + Ctrl + 空格鍵 變更至先前選取的輸入法

Windows 標誌鍵 + Ctrl + Enter 開啟 [朗讀程式]

Windows 標誌鍵 + 斜線 (/) 開始 IME 重新轉換

Windows 標誌鍵 + 加號 (+) 或減號 (-) 使用「放大鏡」來放大或縮小