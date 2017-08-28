很多人在工作上還是離不開 Windows，能讓 Windows 操作越來越上手，那麼快捷鍵的使用絕對不能錯過，本篇將與大家介紹 Windows 10 的快捷鍵大全，還有許多 Windows 鍵相關的快捷指令，我想大家都會有需求，善用快捷鍵也能加速你電腦的使用速度，自然就會提升效率，
複製、貼上及其他一般鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Ctrl + X
|剪下選取的項目
|Ctrl + C (或 Ctrl + Insert)
|複製選取的項目
|Ctrl + V (或 Shift + Insert)
|貼上選取的項目
|Ctrl + Z
|復原動作
|Alt + Tab
|在開啟的應用程式之間切換
|Alt + F4
|關閉使用中的項目，或結束使用中的應用程式
|Windows 標誌鍵 + L
|鎖定您的電腦
|Windows 標誌鍵 + D
|顯示或隱藏桌面
|F2
|重新命名選取的項目
|F3
|在檔案總管中搜尋檔案或資料夾
|F4
|在檔案總管中顯示網址列清單
|F5
|重新整理使用中視窗
|F6
|循環顯示視窗或桌面上的畫面元素
|F10
|啟動使用中之應用程式的功能表列
|Alt + F8
|在登入畫面上顯示您的密碼
|Alt + Esc
|以開啟的先後順序來循環顯示項目
|Alt + 底線字母
|執行該字母的命令
|Alt + Enter
|顯示選取之項目的內容
|Alt + 空格鍵
|開啟使用中之視窗的捷徑功能表
|Alt + 向左鍵
|上一頁
|Alt + 向右鍵
|下一頁
|Alt + Page Up
|移到上一個畫面
|Alt + Page Down
|移到下一個畫面
|Ctrl + F4
|關閉使用中的文件 (在全螢幕的應用程式中，讓您同時開啟多份文件)
|Ctrl + A
|選取文件或視窗中所有的項目
|Ctrl + D (或 Delete)
|刪除選取的項目，並移至資源回收筒
|Ctrl + R (或 F5)
|重新整理使用中視窗
|Ctrl + Y
|重做動作
|Ctrl + 向右鍵
|將游標移到下一個文字的開頭
|Ctrl + 向左鍵
|將游標移到前一個文字的開頭
|Ctrl + 向下鍵
|將游標移到下一個段落的開頭
|Ctrl + 向上鍵
|將游標移到前一個段落的開頭
|Ctrl + Alt + Tab
|使用方向鍵，在所有開啟的應用程式之間切換
|Ctrl + Alt + Shift + 方向鍵
|在 [開始] 功能表中的群組或磚成為焦點時，以指定的方向加以移動
|Ctrl + 方向鍵 (用來移至某個項目) + 空格鍵
|選取視窗中或桌面上的多個個別項目
|Ctrl + Shift 搭配任一方向鍵
|選取文字區塊
|Ctrl + Esc
|開啟 [開始] 功能表
|Ctrl + Shift + Esc
|開啟「工作管理員」
|Ctrl + Shift
|切換鍵盤配置 (當有多種鍵盤配置可用時)
|Ctrl + 空格鍵
|開啟或關閉中文輸入法 (IME)
|Shift + F10
|顯示所選項目的捷徑功能表
|Shift 搭配任一方向鍵
|選取視窗中或桌面上的多個項目，或選取文件內的文字
|Shift + Delete
|直接刪除選取的項目 (而不會先移至資源回收筒)
|向右鍵
|開啟右邊的下一個功能表，或開啟子功能表
|向左鍵
|開啟左邊的下一個功能表，或關閉子功能表
|Esc
|停止或離開目前的工作
Windows 標誌鍵鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Windows 標誌鍵
|開啟或關閉 [開始] 功能表
|Windows 標誌鍵 + A
|開啟 [控制中心]
|Windows 標誌鍵 + B
|將焦點設在通知區域中
|Windows 標誌鍵 + C
|
以聆聽模式開啟 Cortana
注意
|Windows 標誌鍵 + Shift + C
|開啟常用鍵功能表
|Windows 標誌鍵 + D
|顯示或隱藏桌面
|Windows 標誌鍵 + Alt + D
|在桌面上顯示及隱藏日期與時間
|Windows 標誌鍵 + E
|開啟檔案總管
|Windows 標誌鍵 + F
|開啟 [意見反應中樞]
|Windows 標誌鍵 + G
|開啟「遊戲列」(當開啟遊戲時)
|Windows 標誌鍵 + I
|開啟 [設定]
|Windows 標誌鍵 + J
| 當可用時將焦點設定到 Windows 提示。
Windows 提示出現時，將焦點移至提示。 再按一次鍵盤快速鍵，將焦點移至 Windows 祕訣在螢幕上錨定的項目。
|Windows 標誌鍵 + K
|開啟 [連線] 快速控制項目
|Windows 標誌鍵 + L
|鎖定您的電腦或切換帳戶
|Windows 標誌鍵 + M
|將所有視窗最小化
|Windows 標誌鍵 + O
|鎖定裝置方向
|Windows 標誌鍵 + P
|選擇簡報顯示模式
|Windows 標誌鍵 + R
|開啟 [執行] 對話方塊
|Windows 標誌鍵 + S
|開啟搜尋
|Windows 標誌鍵 + T
|循環顯示工作列上的應用程式
|Windows 標誌鍵 + U
|開啟 [輕鬆存取中心]
|Windows 標誌鍵 + V
|循環顯示通知
|Windows 標誌鍵 + Shift + V
|反向循環顯示通知
|Windows 標誌鍵 + X
|開啟 [快速連結] 功能表
|Windows 標誌鍵 + Z
|顯示應用程式中可用的命令 (當應用程式處於全螢幕模式時)
|Windows 標誌鍵 + 逗點 (,)
|暫時預覽桌面
|Windows 標誌鍵 + Pause
|顯示 [系統內容] 對話方塊
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + F
|搜尋電腦 (如果您在網路上)
|Windows 標誌鍵 + Shift + M
|將最小化視窗還原至桌面
|Windows 標誌鍵 + 數字
|開啟桌面，並啟動釘選在工作列中該數字所指位置的應用程式。如果應用程式已在執行中，則切換到該應用程式。
|Windows 標誌鍵 + Shift + 數字
|開啟桌面，並啟動釘選在工作列中該數字所指位置的新應用程式執行個體
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + 數字
|開啟桌面，並切換到釘選在工作列中該數字所指位置應用程式的最後一個使用中視窗
|Windows 標誌鍵 + Alt + 數字
|開啟桌面，並開啟釘選在工作列中該數字所指位置的應用程式捷徑清單
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + Shift + 數字
|以系統管理員身分開啟桌面，並開啟工作列上所指定位置應用程式的新執行個體
|Windows 標誌鍵 + Tab
|開啟工作檢視
|Windows 標誌鍵 + 向上鍵
|將視窗最大化
|Windows 標誌鍵 + 向下鍵
|從螢幕移除目前的應用程式，或將桌面視窗最小化
|Windows 標誌鍵 + 向左鍵
|將應用程式或桌面視窗向螢幕左側最大化
|Windows 標誌鍵 + 向右鍵
|將應用程式或桌面視窗向螢幕右側最大化
|Windows 標誌鍵 + Home
|將使用中桌面視窗以外的所有視窗最小化 (再按一下可還原所有視窗)
|Windows 標誌鍵 + Shift + 向上鍵
|向螢幕頂端和底部延展桌面視窗
|Windows 標誌鍵 + Shift + 向下鍵
|將使用中的桌面視窗垂直還原/最小化，並維持寬度
|Windows 標誌鍵 + Shift + 向左鍵或向右鍵
|將桌面上的應用程式或視窗從一部監視器移到另一部監視器
|Windows 標誌鍵 + 空格鍵
|切換輸入語言及鍵盤配置
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + 空格鍵
|變更至先前選取的輸入法
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + Enter
|開啟 [朗讀程式]
|Windows 標誌鍵 + 斜線 (/)
|開始 IME 重新轉換
|Windows 標誌鍵 + 加號 (+) 或減號 (-)
|使用「放大鏡」來放大或縮小
|Windows 標誌鍵 + Esc
|結束「放大鏡」
「命令提示字元」鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Ctrl + C (或 Ctrl + Insert)
|複製選取的文字
|Ctrl + V (或 Shift + Insert)
|貼上選取的文字
|Ctrl + M
|進入 [標記] 模式
|Alt + 選擇鍵
|開始以區塊模式選擇範圍
|方向鍵
|將游標移往指定方向
|Page Up
|將游標上移一頁
|Page Down
|將游標下移一頁
|Ctrl + Home ([標記] 模式)
|將游標移至緩衝區的開頭
|Ctrl + End ([標記] 模式)
|將游標移至緩衝區的結尾
|Ctrl + 向上鍵
|在輸出歷程記錄中上移一行
|Ctrl + 向下鍵
|在輸出歷程記錄中下移一行
|Ctrl + Home (歷程記錄瀏覽)
|如果命令列是空的，將檢視區移至緩衝區頂端。否則，刪除命令列中游標左邊的所有字元。
|Ctrl + End (歷程記錄瀏覽)
|如果命令列是空的，將檢視區移至命令列。否則，刪除命令列中游標右邊的所有字元。
對話方塊鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|F4
|顯示使用中清單的項目
|Ctrl + Tab
|在各索引標籤之間向前移動
|Ctrl + Shift + Tab
|在各索引標籤之間向後移動
|Ctrl + 數字 (數字 1–9)
|移到第 n 個索引標籤
|Tab
|在各選項之間向前移動
|Shift + Tab
|在各選項之間向後移動
|Alt + 底線字母
|執行該字母所伴隨使用的命令 (或選取該選項)
|空格鍵
|選取或取消選取核取方塊 (如果使用中的選項是核取方塊)
|退格鍵
|如果在 [另存新檔] 或 [開啟] 對話方塊中選取了某個資料夾，就會開啟上一層資料夾
|方向鍵
|選取一個按鈕 (如果使用中的選項是一組選項按鈕)
檔案總管鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Alt + D
|選取網址列
|Ctrl + E
|選取搜尋方塊
|Ctrl + F
|選取搜尋方塊
|Ctrl + N
|開啟新視窗
|Ctrl + W
|關閉使用中視窗
|Ctrl + 滑鼠滾輪
|變更檔案與資料夾圖示的大小和外觀
|Ctrl + Shift + E
|顯示所選資料夾的所有上層資料夾
|Ctrl + Shift + N
|建立新的資料夾
|Num Lock + 星號 (*)
|顯示所選取資料夾的所有下層子資料夾
|Num Lock + 加號 (+)
|顯示所選取資料夾的內容
|Num Lock + 減號 (-)
|摺疊選取的資料夾
|Alt + P
|顯示預覽面板
|Alt + Enter
|開啟所選項目的 [內容] 對話方塊
|Alt + 向右鍵
|檢視下一個資料夾
|Alt + 向上鍵
|檢視資料夾所在的資料夾
|Alt + 向左鍵
|檢視上一個資料夾
|退格鍵
|檢視上一個資料夾
|向右鍵
|顯示目前的選取項目 (如果已摺疊)，或選取第一個子資料夾
|向左鍵
|摺疊目前的選取項目 (如果已展開)，或選取該資料夾所在的資料夾
|End
|顯示使用中視窗的底部
|Home
|顯示使用中視窗的頂端
|F11
|將使用中視窗最大化或最小化
虛擬桌面鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Windows 標誌鍵 + Tab
|開啟工作檢視
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + D
|新增虛擬桌面
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + 向右鍵
|在您於右側建立的虛擬桌面之間切換
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + 向左鍵
|在您於左側建立的虛擬桌面之間切換
|Windows 標誌鍵 + Ctrl + F4
|關閉您正在使用的虛擬桌面
工作列鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Shift + 按一下工作列按鈕
|開啟應用程式或快速開啟另一個應用程式執行個體
|Ctrl + Shift + 按一下工作列按鈕
|以系統管理員身分開啟應用程式
|Shift + 以滑鼠右鍵按一下工作列按鈕
|顯示應用程式的視窗功能表
|Shift + 以滑鼠右鍵按一下分組的工作列按鈕
|顯示群組的視窗功能表
|Ctrl + 按一下分組的工作列按鈕
|循環顯示群組的視窗
設定鍵盤快速鍵
|按這個按鍵
|執行這個操作
|Windows 標誌鍵 + I
|開啟設定
|退格鍵
|返回設定首頁
|在有搜尋方塊的任何頁面上輸入
|搜尋設定
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