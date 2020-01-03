Launchy 隨打即找程式快捷

每次要啟動程式的時候就必須要進入程式選單中慢慢挑選嗎？這樣的動作是否可以有簡化的方式呢？其實有的！ Launchy 就是一款專門用來替你省下啟動程式或開啟文件所需時間的小幫手。使用電腦時，如果想要啟動某個程式，你會怎麼做呢？先將滑鼠移到左下角的「開始」，再進入裡頭的「程式集」，接著在這一堆選項中去一層層尋找你所要使用的程式。相信大部分的使用者都是這麼做的。但是，除了這個方式外，難道就沒有一個比較簡便的方法能夠省去我們呼叫程式時所需要花費的時間嗎？有的， Launchy 就是這樣的一款小幫手。

Launchy 是一款完全免費的程式啟動加速器，程式會將「程式集」中的項目自動匯入搜尋資料庫中，而使用者也能夠依照自己的需求，將想要加入搜尋的目錄添加到 Launchy 的搜尋路徑，讓 Launchy 能夠找到的目標更加多元。每當使用者要呼叫某一個程式時，只需要按下鍵盤上的 Alt 與空白鍵，那麼 Launchy 的搜尋小視窗就會自動出現，使用者就能夠在這小視窗中輸入所想要開啟的程式。例如當你輸入 Int 三個字時， Launchy 就會自動把 Internet Explorer 顯現到目前最符合的項目，你只需要按下 Enter ，那麼 IE 就會立即被啟動。

Launchy 隨打即找程式快捷

而 Launchy 也擁有許多彈性，例如使用者為了避免呼叫出 Launchy 的快速鍵與其他功能鍵發生衝突，因此也能夠自己定義啟動的熱鍵。而且， Launchy 不止能夠啟動程式而已，如果在它的搜尋路徑中有符合使用者輸入條件的文件、圖片或音樂檔案等， Launchy 也一樣能夠照開不誤喔！初次設定請勾選包含可執行的文件，不然預設只會開啟 link 的連結唷！

另外更特別的一點，那就是 Launchy 還擁有更換面版的功能，讓使用者能夠依照自己的喜好，更換 Launchy 的外觀。這麼方便又好用的小程式，現在居然可以免費用到，聰明的使用者，你還在等什麼呢？

http://www.launchy.net/

免安裝版：
Launchy 2.5.7z（GOOGLE下載）
Launchy 2.5.7z（1DRV下載）
Launchy 2.5.7z（MEDIAFIRE下載）
Launchy 2.5.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：3.92 MB

Mac 版本：
Launchy 2.5.dmg（GOOGLE下載）
Launchy 2.5.dmg（1DRV下載）
Launchy 2.5.dmg（MEDIAFIRE下載）
Launchy 2.5.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：13.64 MB

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