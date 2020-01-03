使用電腦多多少少會有些帳號密碼，默默地就會存在電腦當中；安裝軟體時也是如此，輸入後的序號也是深藏在電腦當中，當電腦重灌時才發現序號從此遺失了。這些深藏在電腦的密碼、序號到底有多少？recALL 是我目前使用過最強大的密碼、序號探測工具，建議大家可以使用  這套工具好好檢視一下，一來可以替自己的軟體序號做備份，二來可以檢查一下系統內存了那些密碼，若是有人惡意探測密碼的話，搞不好很多帳號都會被盜用，這是非常值得重視的一個問題唷！

使用上有三種模式：
  • Automatic recovery：自動掃描系統所有的密碼、序號。
  • Manual recovery：指定目錄掃描密碼、序號。
  • Server emulation：伺服器模擬模式，將收信軟體、FTP 軟體開啟後，把既有的設定（已經有存放密碼）將伺服器改為 127.0.0.1，而 port 必須為 110、25 與 21，然後開始連線，此時一定會連線失敗，此時 recALL 就可以擷取到帳號密碼資訊。

所有偵測出來的密碼、序號資訊可以簡單的輸出，這份資料也請好好保管唷^^

軟體開啟時如何切換語言選項？

recALL 最強大的序號與密碼探測工具

△ 請先點選左下角的選項。

recALL 最強大的序號與密碼探測工具

△ 然後點選項上圖相對位子的選項。

recALL 最強大的序號與密碼探測工具

△ 之後找到語言的部分，將語言改成 en 或是 zh。

http://keit.co/p/recall/

免安裝版：
recALL 19.05.7z（GOOGLE下載）
recALL 19.05.7z（1DRV下載）
recALL 19.05.7z（MEDIAFIRE下載）
recALL 19.05.7z（RAPIDGATOR下載）
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recALL 19.05 最強大的序號與密碼探測工具 參考資料

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Recall - Wikipedia
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