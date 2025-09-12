限時免費 EaseUS Key Finder Pro 想要的序號密碼都在這裡

在日常電腦使用中，你是否也遇過以下情況？以下狀況 EaseUS Key Finder Pro 通通可以幫你解決！重灌或換新電腦後，發現 Office、Windows 等軟體序號找不到，導致無法啟用，就真的曾經購買過正版軟體，但因為沒有妥善保存憑證，想要再次安裝時卻不記得序號。電腦裡還存了大量 Wi-Fi、軟體、系統帳號的登入資訊，臨時要用卻想不起來密碼！或是幫公司或客戶維護電腦時，必須快速導出系統與軟體的序號，以便建立資產清單。這些狀況往往讓人手足無措，甚至可能因此浪費時間或重複購買軟體。EaseUS Key Finder Pro 它能快速掃描電腦中的序號與密碼，幫你一次找回並匯出保存，這麼好康的限時免費快跟上吧！

限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/easeus-key-finder.html

開啟頁面點選 Get the license 就能看到活動序號囉！本站也替大家打包好了免安裝版與序號，可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的 Upgrade。

△ 之後會跳出註冊視窗，請繼續點選 Enter License。

△ 在序號輸入視窗上貼上活動序號，接著點選 Activate 來啟動。

△ 接下來看到 Congratulations 畫面就代表順利啟動成功囉！

△ 最重要的是系統序號！如果你是電腦原機重灌，那麼序號得務必要保留，以免無法啟動電腦。

△ 此外還可以取得很多很多的軟體序號，還有瀏覽器儲存的密碼、無線網路的連線密碼等等，總之想要什麼軟體與序號，交給 EaseUS Key Finder Pro 就對囉！

https://tw.easeus.com/utilities/key-finder.html

免安裝版：
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（MEGA下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（GOOGLE下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（1DRV下載）
檔案大小：57.17 MB

How to Find your Windows and Microsoft Office License Keys
License Key Finder
Windows Product Key Finder
[2023] 《最新更新》 進銷存選單-更改查詢[序號批號]的方法
How to Easily Find Your Windows Product Key 2025
How To Find &amp; Transfer Windows Product Activation License Key
2025 電腦序號密碼備份工具 EaseUS Key Finder
2025-09-12
