限時免費 EaseUS Key Finder Pro 想要的序號密碼都在這裡
限時免費：https://www.easeus.com/giveaways/easeus-key-finder.html
開啟頁面點選 Get the license 就能看到活動序號囉！本站也替大家打包好了免安裝版與序號，可以直接到文末下載。 △ 開啟軟體後點選右上角的 Upgrade。 △ 之後會跳出註冊視窗，請繼續點選 Enter License。 △ 在序號輸入視窗上貼上活動序號，接著點選 Activate 來啟動。 △ 接下來看到 Congratulations 畫面就代表順利啟動成功囉！ △ 最重要的是系統序號！如果你是電腦原機重灌，那麼序號得務必要保留，以免無法啟動電腦。 △ 此外還可以取得很多很多的軟體序號，還有瀏覽器儲存的密碼、無線網路的連線密碼等等，總之想要什麼軟體與序號，交給 EaseUS Key Finder Pro 就對囉！https://tw.easeus.com/utilities/key-finder.html免安裝版：
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（MEGA下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（GOOGLE下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）
EaseUS Key Finder Pro 4.1.6.7z（1DRV下載）
檔案大小：57.17 MB