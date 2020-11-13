LicenseCrawler

當要重灌電腦時，電腦中的序號、Office 金鑰要怎麼挖出來呢？這可是除了備份檔案之外，第二重要的事情，否則就得多花一次錢購買序號了。今天小編要來跟大家分享的是 LicenseCrawler 這款序號爬蟲工具，不需要會任何程式 Coding 技能，就能夠自動爬取電腦中所有軟體的序號，還可以將這些序號輸出為 .txt 文字檔，各位如果有重灌電腦需求，這款軟體可以順便收下，就能夠輕鬆找回藏在電腦深處的寶貴資產。若有需要電腦重灌工具的朋友，請參考 Windows ISO Downloader 是許多人的第一首選，能夠輕鬆下載 Windows 安裝光碟。

軟體序號查詢

文章後方幫大家準備好載點了，安裝時可以將預設的語言 English 改為中文 Taiwan。

電腦序號查詢

目前 LicenseCrawler 這款工具提供個人免費使用，商業用戶必須付費取得授權。下方的按鈕不知道是哪門子的設計 ( 可能是防機器人測試？)，依照指示按下指定的按鈕就可以進入軟體主要介面。

office序號查詢

按下接受後就能夠進入 LicenseCrawler 軟體介面。

office序號查詢

雖然一開始語言選中文，不過可以看到只有部分中是文化，不過沒關係，不影響操作，接下來點擊「搜尋」就會開始掃描電腦中的序號。

Win7 序號查詢

掃描完成結果會出現在下方，從 Product Name 這裡可以知道軟體名稱，比如 Windows 10 Home，下方的 Serial Number 就是序號啦，大家可以在這邊找一下重要的軟體序號是否有被掃瞄到。

LicenseCrawler

若需要備份掃描結果，可以點擊左上方「檔案」>「儲存」，將結果儲存為 .txt 的文字檔，此份 .txt 檔案可以存在 USB 中，重灌完成後就可以直接開啟啟用這些序號啦，LicenseCrawler 雖然不是經常會用到的，不過要用到的時候，卻是非常重要的，建議大家可以收下以備不時之需唷。

http://www.klinzmann.name/licensecrawler.htm

免安裝版：
LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（GOOGLE下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（1DRV下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（MEDIAFIRE下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（RAPIDGATOR下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.39 MB

安裝版：
LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（GOOGLE下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（1DRV下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（MEDIAFIRE下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（RAPIDGATOR下載）
LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（MEGA下載）
檔案大小：2.82 MB

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