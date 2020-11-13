當要重灌電腦時，電腦中的序號、Office 金鑰要怎麼挖出來呢？這可是除了備份檔案之外，第二重要的事情，否則就得多花一次錢購買序號了。今天小編要來跟大家分享的是 LicenseCrawler 這款序號爬蟲工具，不需要會任何程式 Coding 技能，就能夠自動爬取電腦中所有軟體的序號，還可以將這些序號輸出為 .txt 文字檔，各位如果有重灌電腦需求，這款軟體可以順便收下，就能夠輕鬆找回藏在電腦深處的寶貴資產。若有需要電腦重灌工具的朋友，請參考 Windows ISO Downloader 是許多人的第一首選，能夠輕鬆下載 Windows 安裝光碟。

文章後方幫大家準備好載點了，安裝時可以將預設的語言 English 改為中文 Taiwan。

目前 LicenseCrawler 這款工具提供個人免費使用，商業用戶必須付費取得授權。下方的按鈕不知道是哪門子的設計 ( 可能是防機器人測試？)，依照指示按下指定的按鈕就可以進入軟體主要介面。

按下接受後就能夠進入 LicenseCrawler 軟體介面。

雖然一開始語言選中文，不過可以看到只有部分中是文化，不過沒關係，不影響操作，接下來點擊「搜尋」就會開始掃描電腦中的序號。

掃描完成結果會出現在下方，從 Product Name 這裡可以知道軟體名稱，比如 Windows 10 Home，下方的 Serial Number 就是序號啦，大家可以在這邊找一下重要的軟體序號是否有被掃瞄到。

若需要備份掃描結果，可以點擊左上方「檔案」>「儲存」，將結果儲存為 .txt 的文字檔，此份 .txt 檔案可以存在 USB 中，重灌完成後就可以直接開啟啟用這些序號啦，LicenseCrawler 雖然不是經常會用到的，不過要用到的時候，卻是非常重要的，建議大家可以收下以備不時之需唷。

http://www.klinzmann.name/licensecrawler.htm

免安裝版：

LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（GOOGLE下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（1DRV下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（MEDIAFIRE下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（RAPIDGATOR下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.7z（MEGA下載）

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安裝版：

LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（GOOGLE下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（1DRV下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（MEDIAFIRE下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（RAPIDGATOR下載）

LicenseCrawler 2.3 build 2485.exe（MEGA下載）

檔案大小：2.82 MB