Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

文書工具學生不能少、辦公族群也不能少，就算你不常使用 Office 來撰寫文件，也可能會常常收到 Office 的文書檔案，雖然有不少免費的文書工具，不過會格式會跑掉的狀況，所以若能安裝微軟的 Office 還是最好的！本篇文章將與大家示範如何購買 Office 2016 專業增強版，只要 875 元台幣就搞定，包含下載、安裝與啟動的手把手教學，讓你跟著做就可以完成，讓你在自己的電腦安裝自己買的 Office，用自己買的 Office 來撰寫出更多出色的作業與報告吧！

Office 2016、2019 與 365 哪個好？

Office 2016、2019 都是「買斷」的形式，Office 365 給你最齊全最新的功能，不過 365 是每月付費「訂閱」制。Office 2016/2019 專業版與 Office 365 都包含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher（僅限 PC）與 Access（僅限 PC）共 6 款軟體。那麼 Office 2016 與 2019 的差異在哪裡呢？其實有一些新功能（Office 2019 有什麼新功能？Word、Excel 與 PowerPoint 全面進化），不過並不是必備功能，若你的需求只是很基本的文書，那麼 2016 與 2019 或許是很不錯的選擇，至少不用每個月都有一筆 365 版本的費用，而 Office 2016 價格相對優惠，所以這次來實測購買看看，看看是否真的可以啟用。

國外的月亮比較圓？序號真的可以買嗎？

為什麼只替大家實測呢？那推薦購買嗎？之前在站內分享過一篇文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！我以前也是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

Office 2016 Pro Plus 如何購買？

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 替大家實測購買 Office 2016 Pro Plus（走這裡），原本的價格為 1094 元台幣，請點選直接購買即可，網頁有繁體中文，在操作上不會讓大家感到困擾的。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 在購買之前要註冊帳號，若是沒有帳號的話就註冊一下囉！這樣購買後個人帳號內就會有紀錄，相對也比比較有保障唷！

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 加入購物車之後購買，這時候註冊碼請輸入 EZ20 之後點選申請。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 這時候折扣後的價格就是台幣 875 元，接著繼續提交訂單。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 付款方式有大家所熟悉的信用卡、PayPal、支付寶等等，大家選擇自己喜歡的方式來結帳吧！

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 結帳後就會看到訂單號碼，之後會自動返回 User Center 的頁面。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 剛提交訂單之後，會看到該筆訂單還在處理中，這時候稍微再等一下。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 不久之後再重新整理，就可以看到處理中變成綠色的按鈕，請點選查看訂單狀態。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 進入之後可以看到訂單狀態，接著請點下面的獲得卡密。

Office 2016 Pro Plus 購買安裝啟動完整流程

△ 之後就可以得到 875 元購買的 Office 2016 Pro Plus 序號囉！

Office 2016 如何下載安裝與啟動

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 接下來的安裝步驟請前往 https://setup.office.com/ 來進行，首先登入自己的微軟帳號之後下一步。（微軟帳號沒有的就申請一下吧！）

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 接著將剛剛取得的序號輸入，輸入之後她會開始驗證，驗證過後就可以選擇國家或地區與你的語言，我是選擇台灣的繁體中文版本，之後下一步繼續。

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 第三步驟繼續點選下一步。

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 最後就可以看到立即下載，下載下來的安裝檔案是包含有序號的，所以就執行安裝檔案安裝。

便宜的 Office 2016 如何買？哪裡買？

△ 之後就等待安裝完成，一切就是那麼簡單囉！

cdkeysales 的序號真的可以購買嗎？

以上替大家實測了 Office 2016 加入購物車、購買、下載、安裝與啟動的過程，基本上在台灣是可以順利啟動的，那是否推薦大家在國外網站購買呢？這個我只能說大家自己決定，畢竟這不是台灣的正式管道，在商業立場的角度上是衝突的，因為在台灣正式管道購買就是頗貴的，所以本篇我也是基於測試的立場，提供給大家給參考，我不否定也不推薦唷！我自己以前也有在國外網站購買的經驗，是都一直使用沒有問題的，唯一限制可能就是只能安裝在一台電腦上，若是第二台電腦就額外購買授權，這點大家要留意囉！

還有其他軟體優惠嗎？

產品 原價 折扣碼 優惠價
Office2016 Professional Plus CD Key Global 1094 TWD EZ20  875 TWD 
Office2019 Professional Plus CD Key Global 1858 TWD  1486 TWD 
Microsoft Office 365 Account Global 1 Device 665 TWD  532 TWD 
Microsoft Office 365 Account Global 5 Device 1001 TWD  800 TWD 
Windows10 PRO + Office2016 Professional Plus CD Keys Pack 1317 TWD  1053 TWD 
Windows10 PRO OEM + Office2019 Professional Plus CD Keys Pack 2267 TWD 1812 TWD 

當然有其他軟體優惠，Office 2016、Office 2019 與 Office 365 通通都有，就看大家要選擇哪一個囉！也有 Windows 10 加上 Office 的組合優惠，這樣換算下來 Windows 10 Pro 的價格根本不到台幣 200 元，這樣購買也很划算，畢竟系統與文書工具都是不能缺少的，以上優惠資訊大家可以參考看看囉！

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