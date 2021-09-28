不會拍片沒有關係，不會影片剪輯沒有關係，照片加在一起就可以是很棒的幻燈片創作，可以試試看 Apeaksoft Slideshow Maker 這款幻燈片製作工具，我覺得對於不會拍片、不會剪輯的人來說，這是最容易製作影片的一種方式，提供了多種不同的風格檔案、轉場效果、字幕效果、圖片濾淨與特效動畫，算是一款非常容易上手的幻燈片製作工具，推薦大家可以趁限時免費收藏下來玩玩看唷！

△ 進入活動頁面之後輸入名稱、信箱與同意隱私條款，之後點選 Get Now 來取得活動序號。

△ 去信箱收信就可以取得這次 Apeaksoft Slideshow Maker 的活動序號，免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後會跳出註冊視窗，將取得的活動序號貼上，之後點選 Register 貼上。

△ 看到 Successful 就代表啟動成功囉！

△ 使用方式很簡單，把要合併起來的圖片加入到軟體之中，就會呈現在下方的列表當中，每張圖片都可以調整風格，圖片與圖片之間可以加入轉場效果。

△ 內建幾種佈景主題可以直接套用，若是不知道如何設計的話，那就套用現成的，一個幻燈片影片馬上就可以完成囉！

△ 多種文字效果可以使用，若是想設計片頭或是轉場文字都非常簡單，效果也能令人滿意。

△ 轉場效果也很多元，要製作花俏也很簡單^^。

△ 每張圖片都可以套用濾鏡效果，讓圖片風格可以更醒目。

△ 除此之外還有很多小小的動畫效果，不妨也可以試試看唷！

△ 檔案輸出可以自己選擇格式與解析度等等，點選 Export 就可以轉檔輸出吧！

https://www.apeaksoft.com/slideshow-maker/

免安裝版：

Apeaksoft Slideshow Maker 1.0.26.7z（ASUSWEBSTORAGE下載）

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