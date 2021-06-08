蘋果於台灣時間 6/8 凌晨 1 點舉行 WWDC 線上發表會，我想大家最關心的就是 iOS 15 有哪些更新與新功能啦，iOS 15 針對許多地方進行強化，像是 FaceTime 收音、人像，且 FaceTime 不再限於 iOS，Android 及 Windows 使用者也能用。另外，雜亂無章的「通知」有了整合功能，蘋果也加強了 AI 搜尋及辨識功能，能夠精準的辨識照片上的文字，並複製到剪貼簿使用，此外也推出全新的「iCloud+」，小編替大家整理了 9 大 iOS 功能，最快將於 7 月份推出 Beta 版，並於 2021 年底正式推播 iOS 15 更新。



1. FaceTime 強化，Android 也能用

FaceTime 未來可以分享影集、音樂等內容，可以跟朋友同步觀看，並且控制可以同時控制時間軸，遠端與好友一起追劇就像在身邊一樣。

FaceTime 分享的影音內容只侷限於 Apple TV 節目嗎？不！SharePlay 功能推出 API 能夠支援第三方軟體，例如 Disney+、twitch、Tiktok 等...未來會加入更多第三方 APP。除了影音內容外，還可以分享「螢幕畫面」給朋友。

針對收音也做了加強，加入了 Spatial audio 功能，讓收音可以聚焦在發話者身上，此外，也可以選擇去除環境音（強化人聲）或接收環境音功能。

影像的部分 FaceTime 則入了人像模式。最後，未來透過 FaceTime 連結，就可邀請 Android 及 Windows 使用者一起加入，不再限於 iOS。

2. 訊息可分享更豐富多媒體內容

iOS 15 的功能可以分享更豐富的內容，像是 Apple TV 節目、相片、音樂、PodCast、網頁等...

而且這些內容在 iOS 15 上能夠透過 Share With You 中，更清楚的分門別類，讓使用者可以更容易找到。

3. 通知整合

之前的通知相對雜亂，使用者會收到許多的訊息，iOS 15 系統中加入了「通知總結」功能，可以在一個畫面中，首先看到有哪些 App 的通知，再點擊進去後可以看到更多的訊息，瀏覽上更加方便。

iOS 15 也加入 Focus 專注功能，使用者可以選取自己目前的忙碌情形，例如：勿擾、工作、開車、睡眠等不同的情境，選擇相對應顯示的不同資訊，過濾干擾訊息，提升專注度。此外，系統也會根據你目前的選擇的專注模式，透過訊息讓對方知道你目前正在什麼狀態中。

iOS 15 勿擾模式做了一些微調，使用者若處於勿擾模式，針對重要訊息仍然會收到通知，避免錯過緊急內容。

4. 強化 AI 辨識功能

Live Text 是 iOS 15 加入的重點功能之一，可以直接複製相片裡面的文字到剪貼簿，複製下來的文字可以用於網頁搜尋、備忘錄等 App 貼上使用。

Spotlight 搜尋功能也在 iOS 15 中得到強化，歸功於 Live Text 未來搜尋時也可以直接搜尋到照片裡面的內容，像是搜尋貓咪，就能夠直接找到貓咪的照片。

5. 製作更吸睛的相片回憶幻燈片

相片功能是 iOS 15 的重大更新之一，比如說更美的介面及排版，不過這次比較大的不同是「幻燈片製作」，人人都能夠選用系統推薦的濾鏡、Apple Music 輕鬆製作出美美的回憶影片。

6. Wallet 錢包應用更廣泛

錢包 App 的應用在 iOS 15 更加廣泛，除了信用卡之外，可以加入交通卡、車鑰匙、飯店房卡等，甚至美國使用者還可以把駕照等身份證文件加入 App 中。

7. 隱私再強化

iOS 15 的隱私功能再強化，例如使用者可以在 Email 中隱藏 IP 及位置，以及避免對方追蹤 Email 是否已閱讀等功能。另外，也可以瀏覽 App 讀取了使用者的什麼資料、何時取用都一清二楚。

8. iCloud+ 全新推出

iOS 15 推出全新 iCloud + 服務，有使用智慧家庭「HomeKit 安全錄影」的朋友，iCloud+ 支援 50GB（0.99 USD/月）、200GB（2.99 USD/月） 及 2TB（9.99 USD/月） 雲端空間儲存空間可以選擇。另外，iCloud+ 還可隱藏 Email、網址等隱私資料，對方無法得知使用者真實資料。

最特殊的是「數位資料繼承功能」，只要提供家人死亡證明，就能夠領取家人在 iCloud 中的所有雲端資料，不論照片、訊息等通通能夠查看。

9. iOS 15 七月份推出 Beta 版，2021 年底正式發佈更新

iOS 15 將於 2021 年 7 月份推出 beta 版本，並且於 2021 年底正式推送更新。

https://www.apple.com/apple-events/june-2021