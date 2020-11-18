iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

當你出門在外吃飯時，聽到店裡播放的歌曲正是你喜愛的，卻不知道歌名時該怎麼辦呢？這時你可以使用 iPhone iOS 14.2 內建的 Shazam 音樂辨識功能，來快速幫你辨識歌曲！蘋果在 2018 年將 Shazam 的音樂辨識功能收購後，就把這項功能應用在 iOS 14.2 版本上，我們可以從控制中心啟用 Shazam 音樂辨識，讓它在數秒內迅速幫你辨識任何歌曲，同時也能點擊查看動態歌詞讓你邊聽邊唱，這麼神奇的功能，就讓我們往下一探究竟吧！使用 Android 的朋友可以參考這篇：找歌嗎？用 Google 哼歌搜尋就對了！

如何將 Shazam 音樂辨識加到控制中心？

iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

首先先到 iPhone 設定中找到「控制中心」將「音樂辨識」這項新功能加入控制中心。

iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

如果你跟小編一樣是拿 iPhone 11 Pro Max 的朋友，可將手指從螢幕右上角往左下角滑動把控制中心版面滑出來，你就會看到版面上多了一個「Shazam」圖示，直接點選便可開始音樂辨識囉！

iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

如果音樂辨識成功的話，便會向上圖這樣，在螢幕最上方跑出該首歌的歌手與歌曲名稱的橫幅。

iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

接著你可以點選 Shazam 音樂辨識出來的橫幅，它會帶你進到 Shazam 網站中的歌曲頁面，你可以點選「在 Apple Music 上聽」就會自動跳到 Apple Music 進行播放，若你想看該首歌的歌詞，可以將頁面往下滑並在「歌詞」的地方點選「查看完整歌詞」，便可看到這首歌的完整歌詞了！

iPhone 新功能內建音樂辨識，快速幫你辨識歌曲！

如果你覺得 Shazam 不錯的話，網頁最下方也有提供你 Shazam App Store 載點讓你下載喔！小編覺得 iOS 14.2 的音樂辨識是個非常實用的功能，能夠快速幫你辨識歌曲以及查看完整歌詞，讓你能邊聽邊唱，想體驗這項新功能的朋友，趕緊將版本更新到 iOS 14.2 吧！

Shazam：App Store
Shazam：Google Play

蘋果 iOS 14.2 內建音樂辨識新功能，透過 Shazam 快速幫你辨識歌曲！ 相關文章

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