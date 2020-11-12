LINE Pay iOS 14 螢幕小工具正式啟用，讓你付款更快更簡單！

你知道 LINE Pay 已正式支援 iOS 14 螢幕小工具了嗎？ LINE Pay 是目前台灣最多人使用的行動支付 App，就在 11/9 號 LINE Pay 更新後正式支援 iOS 14 螢幕小工具，其實早在之前 LINE Pay 就有支援 iOS 桌面小工具，不過只能擺放在小工具頁面功能也很少，經過這次更新之後，除了能讓使用者在結帳時能更快更簡單的付款，同時 LINE Pay 也能依你所在位置，顯示最近的合作通路與優惠情報，現在你只要出門帶著手機就能輕鬆付款以及得知店家優惠情報囉！想知道 LINE Pay 如何轉帳嗎？可以參考這篇：LINE Pay 一卡通轉帳、分攤付款教學

LINE Pay iOS 14 螢幕小工具正式啟用，讓你付款更快更簡單！

還沒下載 LINE Pay 或想體驗看看的朋友，可先到 App Store 中下載，若本身就有在用 LINE Pay 的朋友想使用 LINE Pay 螢幕小工具的話，趕緊將 App 更新起來！

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安裝或更新完之後，便可以在 iPhone 螢幕長按任一處，點選左上角的「+」>「LINE Pay」。

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把 LINE Pay 螢幕小工具加到 iPhone 螢幕上之後，就可以隨時出門在外使用 LINE Pay 的小工具了！

LINE Pay iOS 14 螢幕小工具正式啟用，讓你付款更快更簡單！

LINE Pay 螢幕小工具上會有「我的條碼」與「條碼讀取器」2 大功能，可讓你在使用 LINE Pay 結帳付款時，點選「我的條碼」將自己的條碼和電子發票條碼提供店家掃描進行付款動作，而「條碼讀取器」則可以提供 QR Code 條碼讓消費者掃描條碼進行付款。

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大家也有注意到 LINE Pay 螢幕小工介面右上方有「通路合作」與「活動」兩個按鈕。點擊「通路合作」可以知道你所在位置，顯示最近的合作通路店家，且可任意選擇一間合作店家，並可在店家資訊頁面點選「付款」進入 LINE Pay 付款頁面。

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另外，在「通路合作」頁面中，你也可以篩選你要查看的店家，甚至還能查看你附近所有的加油站，真的超方便的，簡直快變成 Google 地圖了！

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若你想查看店家的活動消息，你可以從 LINE 錢包頁面點選 LINE Pay 中的活動訊息來查看，若不想這麼麻煩的話，直接點擊 LINE Pay 螢幕小工具上方的「活動」也可以喔！以上就是最新 LINE Pay iOS 14 螢幕小工具的功能，讓你付款更快更簡單，喜歡的朋友趕緊將 LINE Pay 小工具放到你的 iPhone 螢幕上吧！

LINE Pay App : App Store

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