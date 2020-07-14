嘿 Siri，現在可透過 iOS14 用iMessage或一般簡訊快速傳遞訊息

嘿 Siri 是 iPhone 用戶最佳的小幫手，能隨時透過 Siri 查詢你想要的東西，要 Siri 幫你撥打電話也沒問題，升級 iOS 14 之後也可以幫你快速傳送 iMessage「語音訊息」了，只要跟 Siri 說要傳達的內容它就會自動幫你傳過去，連動手都不用唷！不管你的對象是 iPhone 或 Android 手機的用戶，我們都可以直接要 Siri 幫我們傳送語音訊息給要傳達的人，不用再自己點來點去。

嘿 Siri，現在可透過 iOS14 用 iMessage 或一般簡訊快速傳遞訊息

不管有沒有解鎖，可以直接對著 iPhone 說：嘿 Siri ! 語音訊息，然後 Siri 就會問你要傳送誰，然後你就直接說出你要傳送給誰的名稱（必須與你在 iPhone 上的聯絡人名稱一致）。

嘿 Siri，現在可透過 iOS14 用 iMessage 或一般簡訊快速傳遞訊息

接下來，Siri 會告訴你目前正在錄音中，然後你就可以直接說出要傳送的訊息內容，完成後螢幕上方會出現一個小視窗，你可以再聽一次訊息內容，然後 Siri 會問你要不要直接傳送或者你自己按傳送也可以。

嘿 Siri，現在可透過 iOS14 用 iMessage 或一般簡訊快速傳遞訊息

接著，Siri 會告訴你已經傳送成功，此時你可以點一下上方的訊息欄，就會為你打開訊息的視窗。

嘿 Siri，現在可透過 iOS14 用iMessage或一般簡訊快速傳遞訊息

但若對方是使用 Android 或者沒有使用 iMessage？或者對方是 iPhone 但沒有啟用 iMessage 功能的話，也可以使用 Siri 傳送語音訊息嗎？當然可以的，只是傳送的格式會有點不一樣，方法跟上方一樣是請 Siri 傳送，像家裡長輩是 Android 用戶也沒 iMessage 所以傳送出去會是一個音訊檔案，對方點開就可以直接聽取了，所以無論對方是不是 iPhone，都可以用這方式來傳送語音訊息喔！

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在Mac 上使用「訊息」 - Apple 支援 - Apple Support
「訊息」是Mac 隨附的簡訊軟體，可用它來搭配iMessage 傳送訊息，或透過iPhone 傳送SMS 和MMS 訊息。 ... iPhone 使用者也可以用它來收發SMS 和MMS 訊息。 ... 或是使用接續互通相機，直接用iPhone 或iPad 相機拍攝照片或掃描。 ... 使用macOS Sierra 或後續版本，您也可以使用Siri 來傳送、讀取及回覆「訊息」：.
在Mac 上使用「訊息」傳送訊息- Apple 支援
【注意】在可傳送訊息前，您需要設定Mac 以傳送訊息。 詢問Siri。您可以這樣說：「傳簡訊給 ... 直接來自iPhone 或iPad 相機的照片或影片：選擇「檔案」&gt;「從iPhone 或iPad ... 在您設定訊息轉寄時，您的Mac 可透過iPhone 接收和傳送SMS 和MMS 文字訊息。 ... 8.1 或以上版本，且iPhone 與Mac 必須使用相同的Apple ID 登入iMessage。
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iMessage 訊息可以包含照片、影片和其他資訊。您可看到其他人正在輸入，並傳送讀取回條讓他們知道您已讀取其訊息。為了安全考量，使用 iMessage 傳送的訊息在傳送前會進行加密。iMessage 訊息會以藍色泡泡顯示，SMS/MMS 簡訊則會以綠色泡泡顯示。 ...
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在「訊息」或 FaceTime 中加入或移除電話號碼 - Apple 支援
在「訊息」和 FaceTime 設定的「其他人可以透過下列方式與您…」區段中，確定您的電話號碼和 Apple ID 旁邊有勾選符號。 如果電話號碼未勾選且您也無法選取，或是遇到其他問題，請依照下列步驟操作： 在 Mac 上：
在iPhone 上的「訊息」中使用iMessage App - Apple 支援
使用iPhone 上的iMessage App 來加入貼圖、分享歌曲和執行更多操作。 ... 在「訊息」App 中，您可以透過iMessage App 來使用貼圖裝飾對話、玩遊戲、分享歌曲等等，全都無須離開「訊息」便可執行。您可以從App Store 下載 ... 若您要的話，加入評論，然後點一下 「傳送」按鈕 來傳送您的 ... 瞭解Siri 可以做哪些事 ... 更改語音和視訊設定.