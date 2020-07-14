嘿 Siri 是 iPhone 用戶最佳的小幫手，能隨時透過 Siri 查詢你想要的東西，要 Siri 幫你撥打電話也沒問題，升級 iOS 14 之後也可以幫你快速傳送 iMessage「語音訊息」了，只要跟 Siri 說要傳達的內容它就會自動幫你傳過去，連動手都不用唷！不管你的對象是 iPhone 或 Android 手機的用戶，我們都可以直接要 Siri 幫我們傳送語音訊息給要傳達的人，不用再自己點來點去。

不管有沒有解鎖，可以直接對著 iPhone 說：嘿 Siri ! 語音訊息，然後 Siri 就會問你要傳送誰，然後你就直接說出你要傳送給誰的名稱（必須與你在 iPhone 上的聯絡人名稱一致）。

接下來，Siri 會告訴你目前正在錄音中，然後你就可以直接說出要傳送的訊息內容，完成後螢幕上方會出現一個小視窗，你可以再聽一次訊息內容，然後 Siri 會問你要不要直接傳送或者你自己按傳送也可以。

接著，Siri 會告訴你已經傳送成功，此時你可以點一下上方的訊息欄，就會為你打開訊息的視窗。

但若對方是使用 Android 或者沒有使用 iMessage？或者對方是 iPhone 但沒有啟用 iMessage 功能的話，也可以使用 Siri 傳送語音訊息嗎？當然可以的，只是傳送的格式會有點不一樣，方法跟上方一樣是請 Siri 傳送，像家裡長輩是 Android 用戶也沒 iMessage 所以傳送出去會是一個音訊檔案，對方點開就可以直接聽取了，所以無論對方是不是 iPhone，都可以用這方式來傳送語音訊息喔！