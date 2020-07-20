iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

iOS 14 的來電畫面大進步，不再是蓋板的來電畫面，那麼已經升級 iOS 14 的你習慣了嗎？在 iOS 13 時，無論你是正在使用 App、或是瀏覽網頁，只要 iPhone 有人來電時，整個介面會被全螢幕的來電畫面覆蓋，但 iOS 14 預設的來電畫面會是以「橫幅」的方式呈現，是不是會突然不習慣 ? 如果你還不太習慣新的來電畫面，iOS 14 也有提供選項讓你改回舊的全螢幕來電畫面，此篇將帶大家怎麼設定，也會比較一下兩者的介面差別。

iOS14 來電與通話畫面

iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

先來介紹一下 iOS 14 的來電與通話畫面，當你升級到 iOS14 之後，預設的來電畫面會是像上圖這樣以「橫幅」的方式呈現，不只是電話、LINE 來電或其他通訊 App 和 Facetime 的通話畫面都是這樣。

iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

就算接聽了電話之後，也不會進入全螢幕的通話畫面，這樣的好處是，你不會被來電中斷了正在用 iPhone 做的事情，讓你的操作比較彈性。

教大家如何改回舊的全螢幕通話畫面

iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

先按照步驟打開「設定 > 電話 >撥入電話」。

iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

「撥入電話」裡面選項有「橫幅」和「全螢幕」，iOS 14 的預設設定是橫幅，這裡讓你可以依照個人的喜好來選擇。選擇「全螢幕」之後，電話打來畫面就會變回全螢幕了。

iOS 14 來電畫面不習慣 ? 教你如何改回舊的通話畫面

不知道大家比較喜歡 iOS 13 還是 iOS 14 的來電畫面呢 ? 我個人比較喜歡 iOS 14 的新橫幅畫面，因為這樣比較不會被來電中斷了我正用 iPhone 做的事情。也提醒大家一下，如果來電的當下你並沒有在使用手機，iPhone 是處於鎖屏且螢幕關閉的狀態，那麼無論是 iOS 13 或 iOS 14 都會是全螢幕的來電畫面，但如果你是來電時剛好有在使用 iPhone，才會有通話介面上的差別喔！

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