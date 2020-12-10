使用 iPhone 的朋友們，升到 iOS 14 後有遇到打字卡頓的問題嗎？該如何解決呢？今天小編就教大家用這 5 種方式幫你輕鬆搞定 iOS 14 鍵盤打字問題！最近身邊許多用 iPhone 的朋友自從升到 iOS 14 後，就跟小編說常常使用 iPhone 鍵盤打字時會遇到卡頓、延遲、變慢等情況，導致在通訊軟體 App 上打字時很頭痛，那麼到底是哪 5 種神奇方式可以解決 iOS 14 打字的問題呢？就讓我們往下看吧！想知道更多 iOS 14.2 最新功能嗎？可以參考這篇：iOS 14.2 音樂辨識新功能，透過 Shazam 快速幫你辨識歌曲！

重置鍵盤辭典

首先先到在 iPhone 設定點選「一般」。

接著在一般介面中點擊「重置」>「重置鍵盤辭典」。點選「重置鍵盤辭典」後，會要求你解鎖密碼，接著點擊「重置辭典」讓鍵盤辭典恢復出廠預設值，這樣就完成囉！你可以試試看是否還會有打字卡頓的問題。

將鍵盤自動修正功能關閉

若重置鍵盤辭典這個方法無法解決打字問題的話，可透過將鍵盤「自動修正」功能關閉來解決。一樣在「設定」中點選「一般」>「鍵盤」，將「自動修正」關閉後，試試看有無改善打字卡頓等問題，照理說關閉後打字會變得更加順暢的！

檢查 App 有無更新

每次 iPhone 升級到另個 iOS 版本後，我們就應該打開 App Store 點選你的「個人圖示」，檢查有無可更新的 App ，有些更新過後的 App 才能修正故障與改善打字等問題，也許就是平常你懶得更新，才有可能在通訊軟體打字時遇到打困等問題喔！

透過 iPhone 重開機或強制關機來解決



如果以上三種方式都試過之後，打字問題依舊存在的話，可以透過直接強制 iPhone 開機或重開機的方式試試看！

iPhone ８ 以上的機型普通關機方法：長按（1）「音量＋」或（2）「音量－」兩個則一，並加上（3）「電源健」便能透過「滑動關機」重新開機。

iPhone ８ 以上的機型強制關機方法：快速按一下（1）「音量＋」再放開，再快速按一下（2）「音量－」再放開，最後長按（3）「電源健」直到 iPhone 重新開機出現 Apple Logo。



iPhone 7 與 7 Plus 強制關機方式：要同時按住（1）電源鍵 + （2）降低音量鍵大約 5 到 10 秒，直到螢幕變黑後，重啟出現 Apple Logo 畫面就可放開。



iPhone 6s 以下包括 iPhone SE、iPad 及 iPod Touch 等系列機型強制重開機方式：同時按住電源鍵 + Home 鍵大約 5 到 10 秒，直到螢幕變黑後，重啟出現 Apple Logo 畫面就可放開。。

注意 iOS 版本更新

iPhone 升到 iOS 14 後，也要時常注意有無 iOS 版本更新資訊，目前最穩定的 iOS 14 版本落在 iOS 14.2 以上，若你還停留再 iOS 14.0 的朋友，建議趕緊升到最新版本，這樣一來也能解決 iOS 14 打字的問題！小編策試過，只要透過以上 5 種方式，便能改善 iOS 14 鍵盤打字卡頓、延遲或變慢等情況，有遇到打字會卡頓的朋友，不妨試試以上的方法吧！