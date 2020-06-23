iOS 14 懶人包

蘋果 2020 WWDC 於 6/23 凌晨舉行，會中發表 iOS 14 全新功能，從介面上就有許多的不同，像是 App 的排列、小工具變得更加自由、App 分類等，另外蘋果也將內建的訊息功能優化。此外，來電通知以後將不會再以全螢幕通知，改以視窗式的懸浮通知，避免影響第三方 App 操作。最亮眼的是 iOS 14 還加入了翻譯功能，只要將 手機橫放就會進入翻譯模式，以下小編幫大家整理 11 項 iOS 14 全新功能，沒看發表會的趕快惡補一下吧。


小工具可放在主畫面

iOS 14 小工具主畫面

以前小工具被限制在最左邊的頁面，現在小工具終於自由了，可以與 App 擺放在一起，甚至小工具的大小、排列都可以自己決定。

App Library 分類功能

iOS 14 App Library

全新 App Library 功能，能夠自動將 App 分門別類，在檢視 App 時能夠一眼找到自己要尋找的 App，有點類似目前的資料夾功能將顯示圖式變得更大更清楚，而且自己越常用的 App 會排列在預覽較前面，讓使用者可以更快速開啟。

來電通知懸浮通知

iOS 14 懸浮通知

以前在滑臉書、回 LINE、玩遊戲的時候，只要一有來電，來電通知就會佔據整個畫面，現在只要有來電通知，會在畫面頂端跳出懸浮通知，不會覆蓋使用者原本在瀏覽的頁面，一樣可以接聽、拒絕接聽電話。

畫中畫

iOS 14 畫中畫

畫中畫功能讓我們在使用其它 App 時，能夠在小視窗中同時 FaceTime 或者觀看影片。

訊息可置頂

iOS 14訊息置頂

可置頂 9 個重要的訊息在頂端，像是家人、好朋友、同事、老師等，這樣能夠更快速的傳送訊息給他們。

訊息可提及他人，並且可更具焦回覆訊息

iOS 14訊息

有使用 LINE 等其它通訊 App 的人應該都非常了解，iOS 14 中，也將可在內建的訊息中，可以提及他人，被提及的名稱會被粗體化加以強調。另外，也能夠針對某則訊息回覆。

Memoji 加入新造型

iOS 14 Memoji

Memoji 加入更多選擇、表情等，超過 20 種全新髮型、頭飾，製作一個更符合自己風格的 Memoji。

蘋果內建地圖加入電動車充電站導航

iOS 14 地圖

越來越多人駕駛電動車，因此在 iOS 內建的地圖中，規劃導航時可以依照有充電站的路徑來行駛，這樣就不怕途中車子沒電，提升駕駛的安全感。

內建翻譯模式

iOS 14 翻譯模式

將 iPhone 橫放，就會自動進入翻譯模式，按下麥克風按鈕就可以開始翻譯。還可預先下載語言檔案，在沒有網路時也能夠離線翻譯。

Safari 加入網頁翻譯功能

iOS 14 Safari 翻譯

iOS 14 更新中，Safari 能夠翻譯網頁啦，共有 7 種語言，包含：英文，西班牙文，中文，法文，德文，俄文及葡萄牙文。

Car keys

iOS 14

透過 iPhone 即可啟動汽車，並且可以分享 Car Keys 給朋友或家人，還可以選擇分享那些功能，例如是否開啟駕駛功能，或者只是能開車門拿東西。或是限制某幾樣功能，讓朋友或家人只能專心開車等。

AirPods 低電量通知

iOS 14

iOS 14 加入 AirPods 低電量通知，並且會在裝置間自動切換，比如說原本在 iPad 上看電影，突然有通電話在 iPhone 響起並接通，接完電話在回去看電影，整個過程中 AirPods 全都會自動切換。

以上就是 iOS 14 替大家整理的 11 大新功能啦，如果想看更細節的變化，可以到 Apple 官網中查看。

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