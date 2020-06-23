蘋果 2020 WWDC 於 6/23 凌晨舉行，會中發表 iOS 14 全新功能，從介面上就有許多的不同，像是 App 的排列、小工具變得更加自由、App 分類等，另外蘋果也將內建的訊息功能優化。此外，來電通知以後將不會再以全螢幕通知，改以視窗式的懸浮通知，避免影響第三方 App 操作。最亮眼的是 iOS 14 還加入了翻譯功能，只要將 手機橫放就會進入翻譯模式，以下小編幫大家整理 11 項 iOS 14 全新功能，沒看發表會的趕快惡補一下吧。



小工具可放在主畫面

以前小工具被限制在最左邊的頁面，現在小工具終於自由了，可以與 App 擺放在一起，甚至小工具的大小、排列都可以自己決定。

App Library 分類功能

全新 App Library 功能，能夠自動將 App 分門別類，在檢視 App 時能夠一眼找到自己要尋找的 App，有點類似目前的資料夾功能將顯示圖式變得更大更清楚，而且自己越常用的 App 會排列在預覽較前面，讓使用者可以更快速開啟。

來電通知懸浮通知

以前在滑臉書、回 LINE、玩遊戲的時候，只要一有來電，來電通知就會佔據整個畫面，現在只要有來電通知，會在畫面頂端跳出懸浮通知，不會覆蓋使用者原本在瀏覽的頁面，一樣可以接聽、拒絕接聽電話。

畫中畫

畫中畫功能讓我們在使用其它 App 時，能夠在小視窗中同時 FaceTime 或者觀看影片。

訊息可置頂

可置頂 9 個重要的訊息在頂端，像是家人、好朋友、同事、老師等，這樣能夠更快速的傳送訊息給他們。

訊息可提及他人，並且可更具焦回覆訊息

有使用 LINE 等其它通訊 App 的人應該都非常了解，iOS 14 中，也將可在內建的訊息中，可以提及他人，被提及的名稱會被粗體化加以強調。另外，也能夠針對某則訊息回覆。

Memoji 加入新造型

Memoji 加入更多選擇、表情等，超過 20 種全新髮型、頭飾，製作一個更符合自己風格的 Memoji。

蘋果內建地圖加入電動車充電站導航

越來越多人駕駛電動車，因此在 iOS 內建的地圖中，規劃導航時可以依照有充電站的路徑來行駛，這樣就不怕途中車子沒電，提升駕駛的安全感。

內建翻譯模式

將 iPhone 橫放，就會自動進入翻譯模式，按下麥克風按鈕就可以開始翻譯。還可預先下載語言檔案，在沒有網路時也能夠離線翻譯。

Safari 加入網頁翻譯功能

iOS 14 更新中，Safari 能夠翻譯網頁啦，共有 7 種語言，包含：英文，西班牙文，中文，法文，德文，俄文及葡萄牙文。

Car keys

透過 iPhone 即可啟動汽車，並且可以分享 Car Keys 給朋友或家人，還可以選擇分享那些功能，例如是否開啟駕駛功能，或者只是能開車門拿東西。或是限制某幾樣功能，讓朋友或家人只能專心開車等。

AirPods 低電量通知

iOS 14 加入 AirPods 低電量通知，並且會在裝置間自動切換，比如說原本在 iPad 上看電影，突然有通電話在 iPhone 響起並接通，接完電話在回去看電影，整個過程中 AirPods 全都會自動切換。

以上就是 iOS 14 替大家整理的 11 大新功能啦，如果想看更細節的變化，可以到 Apple 官網中查看。