懷念以前採用全螢幕顯示問答內容的 Siri 嗎？今天就是要教大家如何顯示 Siri 問答內容！自從 iPhone 系統更新到 iOS 14 版本之後，Siri 就變成了一顆漂亮的小圓球，Siri 不再全螢幕覆蓋、不會顯示問題內容、不會以文字回答，不管你問 Siri 什麼，都只會直接給你最終答案。不過，透過今天的 iOS 14 小技巧，不但可以讓 Siri 變得跟以前一樣顯示文字與問答內容，也可讓 Siri 恢復成全螢幕模式，就讓我們往下看如何設定吧！想知道更多 iOS 14 實用功能嗎？可以參考這篇：你不能不知道的 iOS 14 七大實用功能總整理

如何讓 Siri 顯示對話內容？

若你是更新到 iOS 14 版本的朋友，其實早就發現你在對 Siri 問答問題時，會像上圖一樣看到一顆漂亮的小圓球，不會在跑出以前的全螢幕模式並顯示文字內容在畫面上了對吧？教你如何讓 Siri 變的跟從前一樣。

首先先到 iPhone 設定中點選「Siri 與搜尋」>「Siri 回應」。

將「永遠顯示 Siri 字幕」與「永遠顯示語音」這兩個功能開啟，接著你便可叫出 Siri 進行問答，你就會看到你與 Siri 問答內容就會顯示在螢幕上囉！

如何開啟 Siri 全螢幕模式？

想開起以前的 Siri 全螢幕模式嗎？首先先到 iPhone 設定中，點選「輔助使用」>「Siri」。

將「顯示 Siri 後的 App」功能關閉就可以讓 Siri 變回全螢幕模式囉！

最後我們可以看看兩種 Siri 模式的畫面，若開啟「顯示 Siri 後的 App」功能， Siri 只會在螢幕下方顯示漂亮的小圓球，不會影響你使用螢幕，而關閉「顯示 Siri 後的 App」功能的 Siri 則會像以前一樣變成全螢幕模式，讓你專心跟 Siri 說話。若你比喜歡以前 Siri 的問題模式的朋友，趕緊使用以上的教學來設定喔！