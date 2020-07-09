IOS 14 Beta 描述檔搶先體驗與如何安裝

相信大家對許多即將推出的 iOS 14 新功能都感到迫不及待，新功能包含了自訂 iPhone 主畫面、全新的 App 管理資料庫、翻譯功能等等（iOS 14 看起來更像安卓？11 個重大新功能快速看），但是等到 Apple 正式推出 iOS 14 還有一段時間，目前推測要等到九月多，如果你跟我一樣已經等不及的話，其實可以先來下載 iOS14 Beta 搶先體驗看看，此篇將以詳細圖文教大家如何下載 iOS14 測試版，也會告訴大家風險及事前準備。

目前支援 iOS 14 的 iPhone 機型如下，因此如果要下載描述檔必須確你自己的 iPhone 機型要符合：

  • iPhone SE2
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone XR
  • iPhone XS Max
  • iPhone XS
  • iPhone X
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone SE
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6s

我該下載 iOS14 描述檔嗎？

iOS14 Beta 版由於還是不穩定的狀態，也還不清楚是否會造成災情，所以會有一定的風險，但如果大家真的很想搶先體驗，建議大家先事先做好備份，無論是用 iCloud 備份或者 iTunes 備份都可以，一定要先將手機資料備份起來 !

如何下載 iOS14 描述檔 ?

整個下載與安裝的過程都蠻簡單的，下方會有完整的圖文教學，首先請用 Safari 或是 Google 開啟下面網站：

https://betaprofiles.com/

IOS 14 Beta 描述檔搶先體驗與如何安裝

△ 打開之後點選  iOS/iPadOS 14 ，再點選 Download。

IOS 14 Beta 描述檔搶先體驗與如何安裝

△ 下一個畫面點選「允許」，再到手機裡面開啟「設定」，進入「已下載描述檔」。

IOS 14 Beta 描述檔搶先體驗與如何安裝

△ 下一個畫面顯示了安裝描述檔直接點選右上角的「安裝」，下一個畫面再按一次右上角的「安裝」。有些手機點完安裝會從新關機，有些則不會。

IOS 14 Beta 描述檔搶先體驗與如何安裝

最後一步，開啟「設定 > 一般」看到軟體更新頁面 ，你會看到下面出現 iOS 14 Developer Beta 的軟體更新訊息，按下「下載並安裝」並同意條款與約定，最後按下「同意」就會開始安裝 iOS 14 了！

最後這邊要告訴大家，想要搶先體驗 iOS 14 新功能的話可以使用上方的步驟來安裝下載 iOS14 描述檔，但是這邊要強烈建議大家一定要先事先備份 iPhone 手機資料，以免最後如果真的有問題還可以用備份還原功能挽救你失去的資料喔！備份資料可以參考：2020 AnyTrans for iOS 手機平板傳輸管理工具推薦

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