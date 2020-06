大家的 iPhone 在甚麼時候會與電腦連線呢?我想大多都是存取音樂與照片的時候,或是備份手機的時候,這次要跟大家分的 AnyTrans for iOS 是一款專門管理 iOS 系統的電腦端軟體,可以連線 iPhone 與 iPad 的裝置,內建的功能除了基本的檔案管理之外,還有雲端的 iCloud 管理、APP 管理、手機備份還原、通訊軟體備份還原、影音下載與鈴聲製作等等,其實功能上是很豐富的,本篇文章將與大家詳細的看看有那些功能。

檔案、音樂、APP 管理功能

大多人會把 iPhone 連線手機,基本上都是檔案需求居多,雖然說不用透過工具也可以存取 iPhone 的照片,不過現在 HEIC 的照片格式若不經過轉檔也無法直接看,而且透過檔案總管預覽照片的速度慢,也不會具備日期區隔的功能。透過 AnyTrans for iOS 來存取手機裡的照片,預覽速度快,而且把日期都區分好了,勾選日期就可以匯出當天的所有照片。

△ 在照片的輸出上有設定可以調整,譬如說可以維持 HEIC 的格式,或是轉成 JPG 格式,還有影像、Live Photo 的轉出設定等等。不過實際上 AnyTrans for iOS 在將照片轉出 JPG 上的功能是可惜的,因為會將照片縮小,也沒保留 EXIF 的照片資訊,這實在有點可惜的,不然就是轉出 HEIC 的格式,可以再透過 Online HEIC Converter 去轉檔唷!詳細官方照片匯出匯入功能可以參考:https://www.imobie.com/support/how-to-import-photos-from-iphone-to-pc.htm

△ Songs 可以管理手機上的音樂歌曲,建立自己的播放清單等等,當然也能將歌曲匯出到手機,或是將歌曲從電腦會或是 iTunes 來匯入等等,基本的歌曲管理功能是不會少的唷!

△ APP 管理功能可以進行 APP 的升級、移除與安裝等等。

△ 檔案系統功能,能依照目錄的方式直接去存取檔案,不過若是沒越獄的話,能查看的檔案目錄還是受限制的。Storage 可以當成隨身碟的方式來存放任何檔案。

△ 內建 AnyTrans Drive 的隨身功能,手機裡必須安裝 AnyTrans 的 APP,然後不管什麼檔案都可以丟進去,其實他是使用 APP 內的檔案空間,並不是什麼特別的其他技術。

△ 有些 APP 會有內建的儲存空間,像是看影片播放器的 APP,就必須要將要看的影片放到 APP 的空間裡,才可以從 APP 裡面去存取,這個相對於 Android 系統來說實在是麻煩很多,不過 iOS 一直都是這樣,或許還是有每一個 APP 的安全性考量吧?總之要將檔案放到 APP 裡面,透過管理工具會比 iTunes 還要方便很多。

顯示完整的手機資訊

△ 完整的手機資訊,可以查看相當清楚唷!包含有裝置名稱、序號、版本等等的。

螢幕截圖與無線投放

△ 有些人的工作需要手機截圖,若是透過手機截圖再從手機取出來就慢了,AnyTrans for iOS 可以方便的直接擷取螢幕畫面,若是內建還有截圖加上外框功能的話,我想會更完美,不過目前好像還沒有 iOS 管理工具內建這樣功能,不過若是像我們偶爾寫寫手機教學的狀態來看,會是加分的。

△ 透過投影功能可以直接同步手機上的畫面,除了截圖之外也可以螢幕錄影等等。

APP 分類與整理

不知道大家是否都有整理手機 APP 的習慣呢?坦白說我以前會,現在真的很少了,雖然 APP 放在桌面上一個接著一個,不過久了就會習慣。不過若你想要好好重整 APP 的話,內建的 Home Screen Manager 是相當方便的,預設有四種功能,包含有分類功能、去除灰色按鈕、備份 APP 排序與還原 APP 排序,有備份還原的功能是方便的,若想要試試看內建的整理功能,那麼就建議先備份一下,若是不喜歡的話還可以還原。

△ 可以依照 APP ICON 的顏色做分類,這個分類還頗有意思的,我真的有看過有人是這樣分類的!

△ 也可以依照 APP 的功能來分類,像是工作、天氣、工具、旅遊、運動等等,每款 APP 本來就有他的大分類,現在可以透過工具方便的整理在一起,不過這都只是大方向的整理,還是得依照大家實際的使用習慣去調整。

照片回憶錄

這是很特別的照片整理功能,他會分析手機裡的照片,譬如說可以替你整理出手機裡的照片大概都是哪個年份拍的、照片拍最多的月份、每個月份平均拍多少張照片,以及你大多習慣在哪個時間拍照等等,這功能是我覺得 AnyTrans for iOS 軟體中最有特色的功能。

若你有在照片中標記人物的話,他也可以統計誰的照片比較多,也能統計相機拍照都是哪種方式,譬如說拍照、自拍、Live Photo、螢幕截圖等等。

還能統計照片大概都是在哪裡所拍攝的,坦白說這不是實用功能,不過是一個很有趣的歷史回顧照片分析工具唷!

iCloud 雲端資料管理

iCloud 我覺得是使用 iPhone 用戶該買的服務,因為照片只會越來越多,當換下一支 iPhone 時轉移檔案也很麻煩,不過若是有 iCloud 的話一切會簡單非常非常多,真的是可以想想 iCloud 是你在雲端的 iPhone 那樣,因此 iCloud 的檔案管理與 iPhone 的管理是差不多的。

△ 能管理的有通訊錄、行事曆、照片、提醒、筆記與影片等等。

手機備份、轉移與通訊軟體備份

△ 看過太多人遇到手機資料遺失的情況,坦白說所有資料要不是上雲端,就是要好好的備份手機,這點不管是 iPhone 或是 Android 手機都一樣,AnyTrans for iOS 有很完整的移機功能,可以移轉 iPhone 或是 Android 手機的資料到 iPhone 上,也能從 iCloud 到 iPhone,還有 Cloud to Cloud、Erasr Phone、Android to Cloud 與 Android to iTunes 等功能,在移轉功能上是豐富的。

△ 備份功能除了完整備份之外,也有差異備份的功能,還原功能當然也是具備的,在備份的使用上我個人還是覺得比 iTunes 方便簡單許多,也可以很方便的檢視備份歷史,讓我覺得最方便的是還有 Air Backup 功能。

△ 只要手機與電腦都在同一個 WiFi 的環境之下,就會幫你自動備份,我覺得若是沒有使用 iCloud 的話,這樣的備份功能是非常不錯!

△ 常見的通訊軟體 WhatsApp、LINE 與 Viber 都支援備份與還原,WhatsApp 是可以支援換系統的備份與還原,LINE 與 Viber 只支援在 iOS 上的備份與還原,之前測試的可以參考:AnyTrans iOS iPhone 管理工具,支援 LINE 對話紀錄備份查看與還原

影音下載與鈴聲製作

△ 內建 Media Downloader 的功能可以下載 YouTube、Soundcloud、Vimeo、CBS、Jamendo 與 Dailymotion 的影片,現在影音下載的需求是很多的,很多當下喜歡的影片都會建議下載起來,因為在網路上還是會有消失的一天,下載前只要貼上網址先 Search。

△ 之後就會列出可以下載的影片格式與音訊格式,後方都有下載的按鈕,只要點選就可以很方便的下載囉!

△ 也有內建自己製作手機鈴聲的功能,可以從網路影音下載喜歡的音樂,或是從電腦直接載入音樂檔案。

△ 之後就可以自己來調整音樂的開始與結束點,結束之後點選 Save to Ringtone Libraby 就可以存檔鈴聲檔案囉!

△ 鈴聲檔案會存在軟體之後,之後匯入手機就可以使用囉!

APP 下載

△ 內建的 App Downloader 具備有 APP 搜尋與下載的功能,讓你不用從 App Store 去下載,而且可以看到不同區域的資源,不過要下載還是需要登入 Apple 帳號,不過 Apple 帳號也有分地區的,若是你的帳號本來就無法下載在其他區域的資料,還是會無法下載喔!

黑色風格面板

若是覺得白色的介面不喜歡,也有內建黑色的風格面板,目前就這兩款顏色,看大家自己喜歡哪一款囉!

官方資訊:https://www.imobie.com/anytrans/iphone-manager.htm

下載:https://www.imobie.com/anytrans/download.htm