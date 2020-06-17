AnyTrans for iOS 手機平板傳輸管理工具

大家的 iPhone 在甚麼時候會與電腦連線呢？我想大多都是存取音樂與照片的時候，或是備份手機的時候，這次要跟大家分的 AnyTrans for iOS 是一款專門管理 iOS 系統的電腦端軟體，可以連線 iPhone 與 iPad 的裝置，內建的功能除了基本的檔案管理之外，還有雲端的 iCloud 管理、APP 管理、手機備份還原、通訊軟體備份還原、影音下載與鈴聲製作等等，其實功能上是很豐富的，本篇文章將與大家詳細的看看有那些功能。

檔案、音樂、APP 管理功能

AnyTrans for iOS 手機平板傳輸管理工具

大多人會把 iPhone 連線手機，基本上都是檔案需求居多，雖然說不用透過工具也可以存取 iPhone 的照片，不過現在 HEIC 的照片格式若不經過轉檔也無法直接看，而且透過檔案總管預覽照片的速度慢，也不會具備日期區隔的功能。透過 AnyTrans for iOS 來存取手機裡的照片，預覽速度快，而且把日期都區分好了，勾選日期就可以匯出當天的所有照片。

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△ 在照片的輸出上有設定可以調整，譬如說可以維持 HEIC 的格式，或是轉成 JPG 格式，還有影像、Live Photo 的轉出設定等等。不過實際上 AnyTrans for iOS 在將照片轉出 JPG 上的功能是可惜的，因為會將照片縮小，也沒保留 EXIF 的照片資訊，這實在有點可惜的，不然就是轉出 HEIC 的格式，可以再透過 Online HEIC Converter 去轉檔唷！詳細官方照片匯出匯入功能可以參考：https://www.imobie.com/support/how-to-import-photos-from-iphone-to-pc.htm

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△ Songs 可以管理手機上的音樂歌曲，建立自己的播放清單等等，當然也能將歌曲匯出到手機，或是將歌曲從電腦會或是 iTunes 來匯入等等，基本的歌曲管理功能是不會少的唷！

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△ APP 管理功能可以進行 APP 的升級、移除與安裝等等。

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△ 檔案系統功能，能依照目錄的方式直接去存取檔案，不過若是沒越獄的話，能查看的檔案目錄還是受限制的。Storage 可以當成隨身碟的方式來存放任何檔案。

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△ 內建 AnyTrans Drive 的隨身功能，手機裡必須安裝 AnyTrans 的 APP，然後不管什麼檔案都可以丟進去，其實他是使用 APP 內的檔案空間，並不是什麼特別的其他技術。

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△ 有些 APP 會有內建的儲存空間，像是看影片播放器的 APP，就必須要將要看的影片放到 APP 的空間裡，才可以從 APP 裡面去存取，這個相對於 Android 系統來說實在是麻煩很多，不過 iOS 一直都是這樣，或許還是有每一個 APP 的安全性考量吧？總之要將檔案放到 APP 裡面，透過管理工具會比 iTunes 還要方便很多。

顯示完整的手機資訊

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△ 完整的手機資訊，可以查看相當清楚唷！包含有裝置名稱、序號、版本等等的。

螢幕截圖與無線投放

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△ 有些人的工作需要手機截圖，若是透過手機截圖再從手機取出來就慢了，AnyTrans for iOS 可以方便的直接擷取螢幕畫面，若是內建還有截圖加上外框功能的話，我想會更完美，不過目前好像還沒有 iOS 管理工具內建這樣功能，不過若是像我們偶爾寫寫手機教學的狀態來看，會是加分的。

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△ 透過投影功能可以直接同步手機上的畫面，除了截圖之外也可以螢幕錄影等等。

APP 分類與整理

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不知道大家是否都有整理手機 APP 的習慣呢？坦白說我以前會，現在真的很少了，雖然 APP 放在桌面上一個接著一個，不過久了就會習慣。不過若你想要好好重整 APP 的話，內建的 Home Screen Manager 是相當方便的，預設有四種功能，包含有分類功能、去除灰色按鈕、備份 APP 排序與還原 APP 排序，有備份還原的功能是方便的，若想要試試看內建的整理功能，那麼就建議先備份一下，若是不喜歡的話還可以還原。

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△ 可以依照 APP ICON 的顏色做分類，這個分類還頗有意思的，我真的有看過有人是這樣分類的！

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△ 也可以依照 APP 的功能來分類，像是工作、天氣、工具、旅遊、運動等等，每款 APP 本來就有他的大分類，現在可以透過工具方便的整理在一起，不過這都只是大方向的整理，還是得依照大家實際的使用習慣去調整。

照片回憶錄

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這是很特別的照片整理功能，他會分析手機裡的照片，譬如說可以替你整理出手機裡的照片大概都是哪個年份拍的、照片拍最多的月份、每個月份平均拍多少張照片，以及你大多習慣在哪個時間拍照等等，這功能是我覺得 AnyTrans for iOS 軟體中最有特色的功能。

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若你有在照片中標記人物的話，他也可以統計誰的照片比較多，也能統計相機拍照都是哪種方式，譬如說拍照、自拍、Live Photo、螢幕截圖等等。

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還能統計照片大概都是在哪裡所拍攝的，坦白說這不是實用功能，不過是一個很有趣的歷史回顧照片分析工具唷！

iCloud 雲端資料管理

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iCloud 我覺得是使用 iPhone 用戶該買的服務，因為照片只會越來越多，當換下一支 iPhone 時轉移檔案也很麻煩，不過若是有 iCloud 的話一切會簡單非常非常多，真的是可以想想 iCloud 是你在雲端的 iPhone 那樣，因此 iCloud 的檔案管理與 iPhone 的管理是差不多的。

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△ 能管理的有通訊錄、行事曆、照片、提醒、筆記與影片等等。

手機備份、轉移與通訊軟體備份

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△ 看過太多人遇到手機資料遺失的情況，坦白說所有資料要不是上雲端，就是要好好的備份手機，這點不管是 iPhone 或是 Android 手機都一樣，AnyTrans for iOS 有很完整的移機功能，可以移轉 iPhone 或是 Android 手機的資料到 iPhone 上，也能從 iCloud 到 iPhone，還有 Cloud to Cloud、Erasr Phone、Android to Cloud 與 Android to iTunes 等功能，在移轉功能上是豐富的。

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△ 備份功能除了完整備份之外，也有差異備份的功能，還原功能當然也是具備的，在備份的使用上我個人還是覺得比 iTunes 方便簡單許多，也可以很方便的檢視備份歷史，讓我覺得最方便的是還有 Air Backup 功能。

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△ 只要手機與電腦都在同一個 WiFi 的環境之下，就會幫你自動備份，我覺得若是沒有使用 iCloud 的話，這樣的備份功能是非常不錯！

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△ 常見的通訊軟體 WhatsApp、LINE 與 Viber 都支援備份與還原，WhatsApp 是可以支援換系統的備份與還原，LINE 與 Viber 只支援在 iOS 上的備份與還原，之前測試的可以參考：AnyTrans iOS iPhone 管理工具，支援 LINE 對話紀錄備份查看與還原

影音下載與鈴聲製作

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△ 內建 Media Downloader 的功能可以下載 YouTube、Soundcloud、Vimeo、CBS、Jamendo 與 Dailymotion 的影片，現在影音下載的需求是很多的，很多當下喜歡的影片都會建議下載起來，因為在網路上還是會有消失的一天，下載前只要貼上網址先 Search。

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△ 之後就會列出可以下載的影片格式與音訊格式，後方都有下載的按鈕，只要點選就可以很方便的下載囉！

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△ 也有內建自己製作手機鈴聲的功能，可以從網路影音下載喜歡的音樂，或是從電腦直接載入音樂檔案。

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△ 之後就可以自己來調整音樂的開始與結束點，結束之後點選 Save to Ringtone Libraby 就可以存檔鈴聲檔案囉！

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△ 鈴聲檔案會存在軟體之後，之後匯入手機就可以使用囉！

APP 下載

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△ 內建的 App Downloader 具備有 APP 搜尋與下載的功能，讓你不用從 App Store 去下載，而且可以看到不同區域的資源，不過要下載還是需要登入 Apple 帳號，不過 Apple 帳號也有分地區的，若是你的帳號本來就無法下載在其他區域的資料，還是會無法下載喔！

黑色風格面板

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若是覺得白色的介面不喜歡，也有內建黑色的風格面板，目前就這兩款顏色，看大家自己喜歡哪一款囉！

官方資訊：https://www.imobie.com/anytrans/iphone-manager.htm
下載：https://www.imobie.com/anytrans/download.htm

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