Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

如果你是喜愛拍照的人，是否常常覺得手機容量不夠用呢？如果是的話，那你一定要安裝 Google 相簿 App ，Google 相簿讓你享有 15 GB 的照片儲存空間，可讓你輕鬆將手機中的照片、影片自動備份到 Google 相簿上，也能隨時在手機、平板或電腦中做儲存。另外，Google 相簿也有支援 iOS 14 螢幕小工具，讓你在 iPhone 螢幕上回憶過往珍貴照片，只要點擊 Google 相簿小工具，便能看到類似 IG 限時動態的照片回憶錄，不過 Google 相簿有些小異動，讓我們往下看看吧！更多 Google 相簿神奇功能可參考這篇：Google 相簿教你如何辨識花花草草！

Google 相簿 iOS 14 螢幕桌面小工具教學（iPhone）

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

首先 iPhone 中沒有下載 Google 相簿的朋友，可先到 App Store 中將 Google 相簿 App 安裝到手機中，本來就有使用 Google 相簿的人可先將 App 更新到最新版本。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

都用好之後，便可在 iPhone 主畫面中長按任一處，點擊「+」圖示 >「Google 相簿」。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

接著你就可選擇要將小、中、大尺寸的小工具，加入你的手機畫面中。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

選擇好之後，便可在你手機螢幕中回顧美好的照片囉！不過比較可惜的是，Google 相簿目前還不能指定顯示照片，而是自動幫你選取本週或幾年前值得回顧的精選照片，好讓你在手機上回憶一番，在 Google 相簿小工具左下角也可看到照片的時間，如果你點擊 Google 相簿小工具，變會發現類似 IG 限時動態的照片回憶錄喔！

Google 相簿 App 照片備份教學（iPhone、Android）

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對於剛安裝好 Google 相簿的朋友，打開 App 後會要求你「允許存取所有相片」以及是否要以目前 Google 帳戶進行備份，需要的話就直接進行備份，如果想先看看有什麼其他功能的話也可以先不要備份，晚點在設定中也能做修改。

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如果你是選擇直接備份的朋友，接著會讓你選擇要以「高畫質」（畫質會略微降低）或是「原始畫質」（會消耗儲存空間配額）來進行照片備份，等等也可以將「沒有 Wi-Fi 時使用行動數據連線」開啟，如果沒開啟的話，便會在右上角個人大頭貼中看到「正在等待 Wi-Fi 連線」等字樣。若想更改成行動數據備份，就點選個人大頭貼中的「相簿設定」進行設定就 OK 了。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

在相簿設定中，有兩個重要的的功能要告訴大家，分別是「備份與同步處理」以及「管理裝置儲存空間」。不過 Google 相簿有點小異動，日前 Google 發出一則聲明，內容說道從 2021 年 6 月 1 日起，以高畫質備份的新相片和影片都會計入 Google 帳戶所提供的 15 GB免費儲存空間或額外購買的 Google One 儲存空間中，更多詳細內容可以點擊「參閱 Google 相簿儲存空間政策異動」來瞭解。

1 . 備份與同步處理

在備份與同步處理中，你可點選「上傳大小」來選擇高畫質或是原尺寸來進行備份，如果你是對照片品質很要求的人，可以選擇「原尺寸」方案，另外你也可以將行動數據備份相片或影片的功能打開，若你的手機不是吃到飽的話就不必了，因為會造成數據傳輸量過高，別讓自己花多餘的冤望錢！

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

2 . 管理裝置儲存空間

若你手機空間真的很不夠時，就可以到管理裝置儲存空間中，點擊「釋出空間」，便可讓已從手機相簿中備份到 Google 相簿中的所有照片和影片自動刪除。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

在一切都設定好之後，Google 相簿就會開始自動備份了，如果你的照片過多，首次備份會話會花蠻長的時間，你可以右上角個人大頭貼的外框看到「正在備份」的圖示，等到虛線變實線就是代表都備份完畢了。

Google 相簿 App 教學，教你如何在 iPhone 回顧歷史照片以及照片備份！

想在 Google 相簿快速查詢圖片，便可點擊下方的「搜尋」功能，除了可在上方搜尋欄輸入照片關鍵字之外，Google 相簿也在下方自動幫你以人物、地點、事物、類別、創作將照片歸類好了，只要點擊便可快速查看的你要的照片囉！對於喜愛拍照又想擁有更多免費空間放照片的朋友，相信 Google 相簿會是你的好選擇！

Google 相簿：App Store
Google 相簿：Google Play

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