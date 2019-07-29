Google 推出 Gallery Go 相片庫，輕量版的 Google 相簿主打可離線使用

2019-07-29 07:57:48 9M87

Google 相簿

Google 為較入門的 Android 手機所發展出的專案「Android Go」，替許多應用程式進行輕量化的處理，讓速度可以運行的較快、運作較順暢，其中 Google 相簿的輕量版「Gallery Go 相片庫」目前也可以在 Google Play 中下載啦，功能包含自動分類人物、地點，還有簡單的編輯照片、加入濾鏡、裁切、旋轉等功能，最大的賣點就是支援「離線使用」，不需要連接網路就可操作，檔案大小只有 8.75MB，如果你的手機速度跑不快，或許可以試試看這款輕量版「Gallery Go 相片庫」！

Gallery Go 特色功能快速看：

  • 內建自動整理功能，可協助你快速找出特定相片
  • 提供自動修圖等編輯工具，讓你的相片呈現最佳視覺效果
  • 使用較少數據傳輸量 - 應用程式較小，而且可離線運作

自動整理

Gallery Go 功能

△ Gallery Go 每晚會自動按照人物、自拍、自然、動物、文件、影片和電影等類別，來自動分類照片，Gallery Go 可讓我們快速找到照片，相片庫不用整理，也能夠井然有序！

自動修圖

Google 相簿

△ Gallery Go 一鍵自動修圖等各種相片編輯工具，只要一個按鍵就能讓照片變得更好看，能快速、簡單讓相片呈現最佳視覺效果。

支援資料夾和 SD 卡

Gallery Go

△ 支援用資料夾將相片分類，並查看相片。另外也支援 SD 卡功能，快速複製及轉移照片到 SD 卡中。

效能優異

Gallery Go 是輕量應用程式，不會占用過多儲存空間，下載大小只有 8.75MB，可以讓我們儲存更多相片。此外，Gallery Go 也不會耗用過多記憶體，避免手機執行速度變慢。

可離線運作

Gallery Go

Gallery Go 經過最佳化調整，可在離線狀態下運作，輕鬆管理及儲存所有相片和影片，不消耗我們的網路據傳輸量。

下載：
Gallery Go（Google Play 下載）

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