Nero MediaHome 2018 專業多媒體中心限時免費！不過這不是燒錄軟體唷～若知道 Nero 燒錄軟體大概有算是資深玩家了，以前燒錄就是指定 Nero 啦！不過大家上一次用 Nero 軟體是什麼時候呢？或是對 Nero 軟體最後的印象是什麼呢？其實 Nero 軟體越來越豐富，不過大多都是付費軟體，所以我可能也比較沒有在關注，這次限時免費的是價值千元的 ，盡力成為你的「媒體管家」，可以幫你整理照片、歌曲、影片，也可以播放音樂 CD 以及 DVD，除了在電腦上幫你做分類與管理，Nero MediaHome 也延伸到手機上，成為真正的多媒體總管。
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-nero-mediahome-2017-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號，也可以直接到文末下載安裝版。
△ 正常的安裝程序，請繼續執行就可以。
△ 會需求電腦中沒有的軟體，點選安裝就可以了。
△ 輸入活動所取得序號，接著下一步繼續即可。
△ 接著下一步下一步地完成安裝即可。
△ 開啟 Nero 工具之後像是一個 Nero 工具的大面板，點選 Nero MediaHome 開啟即可。
功能特色：
- 儲存 無需搜尋 馬上找到 ：手機也好、平板也好，容量總是捉襟見肘，也因如此，你該幫它們找一個地方好存放拍下來的照片。電腦的容量大、速度快，正是絕佳的歸檔場所。提供無線傳輸 app，可以把手機的照片、影片傳到電腦裡，支援 iOS 以及 Android 手機。過去珍藏的音樂CD，現在也可以全部匯入電腦做個總整理，因為有了 Gracenote® 的加持，讓你可以翻閱專輯的封面來找歌，在整理的時候帶來更多的便利。照片的管理總是讓人頭疼Nero MediaHome，不但可以依照時間排列照片，更可依照人臉辨識、手機拍攝時的地點來做分類，關鍵字功能讓你分類及搜尋更方便。支援各種不同來源的播放清單，包括 Windows Media® Player 以及 iTunes® 。
- 製作 更上層樓：好不容易把所有的照片收集到一起，現在 Nero MediaHome 要讓你體驗前所未有的快速創作與成就感，Nero MediaHome 提供全自動的編修工具、各式各樣的特效、歌曲可以加上特效以及編修、照片與影片。支援一個步驟自動產生影音相片的功能，影音相片的製作有不同的過場與範本可供挑選，讓最後的成品更加優秀。分享給朋友的時候，你需要的是 DVD 跟藍光光碟™的燒錄，當然也可以直接傳檔給他們。在歌曲的製作方面，Nero MediaHome 除了能夠燒出音樂 CD 之外，也支援歌曲播放清單的製作，或用內建的 Gracenote® 技術把 MP3 加上專輯封 面。
- 串流播放 體驗無線傳輸的魅力：不侷限於電腦上播放，透過串流的功能，Nero 可以讓你家中在不同的地方，都能有相同的享受。免費的手機 app 應用程式 Nero Streaming Player，就像是遙控器一般，可以遙控你整理好的 Nero 資料庫，在家中的電視、Xbox®、PlayStation®，或是其他電視盒、網路多媒體播放器上播放。最重要的是，可以隨時隨地把整理好的照片找出來，與你親愛的家人一起分享。
- 播放 隨時隨地 享受其中：Nero MediaHome 不僅支援各種檔案的播放，像是相片、音樂、影片、影音相片及DVD，現在更支援影片字幕外掛，還能透過手機 app：Nero MediaHome WiFi Sync，快速同步行動裝置 - 支援 iOS、Android手機或是平板！此外，因為有了 Gracenote® 的加持，讓你可以翻閱專輯的封面來找歌，在整理的時候帶來更多的便利。這表示 Nero MediaHome 可以讓你隨時隨地找到想要的檔案，並且隨時播放。
http://www.nero.com/cht/products/nero-mediahome/?vlang=tw
安裝版：
Nero MediaHome 2018.exe（Rapidgator下載）
Nero MediaHome 2018.exe（YunFile下載）
Nero MediaHome 2018.exe（Hami+下載）
檔案大小：229 MB
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