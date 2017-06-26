很多人常常不斷拍照拍照，卻不常將照片整理到電腦，等到記憶卡真的要爆滿的時候才發現很難整理，若是只是整個記憶卡複製出來的話，以後也會遇到整理上的問題，這時候可以試試看 Photos2Folders 這款工具，第一個步驟需要選定要整理的圖片資料夾，以及選定要輸出的資料夾，能將資料夾分為四個不同的層級，依照年、月、日與事件來分類，也會有即時的路徑預覽，若真的只是要超快速地整理所有圖片，就能將照片自動輸出到不同資料夾，轉眼間就整理好囉！
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