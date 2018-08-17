不知道大家如何整理很多很多的照片？除了分類資料夾之外，有沒有檔案重新命名的習慣？RenJPEG 是一款批次圖片檔案重新命名的工具，讓你已很直覺的方式來批次將檔案名稱重新設定，可以加入照片日期、照片時間、順序、圖片大小、相機品牌與相機型號等等，未來找照片可以更加方便快速，譬如說當你整合很多台相機與手機照片時，可以加入日期時間、設備型號與檔案大小，未來在尋找照片時也會快速許多唷！
支援的 Format 有日期（多種格式）、日期（多種格式）、序號、符號、相機品牌、相機型號、圖片寬度與圖片高度等等，透過這樣的方式整理照片，通通統一格式之後應該頗有成就感的！
32bit 免安裝版：
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64bit 免安裝版：
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RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（YunFile下載）
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檔案大小：2.32 MB
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