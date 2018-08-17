RenJPEG 1.0.3 整理照片起手式，批次重新命名的技巧工具

2018-08-17 11:19:30 哇哇
RenJPEG 檔案批次重新名

不知道大家如何整理很多很多的照片？除了分類資料夾之外，有沒有檔案重新命名的習慣？RenJPEG 是一款批次圖片檔案重新命名的工具，讓你已很直覺的方式來批次將檔案名稱重新設定，可以加入照片日期、照片時間、順序、圖片大小、相機品牌與相機型號等等，未來找照片可以更加方便快速，譬如說當你整合很多台相機與手機照片時，可以加入日期時間、設備型號與檔案大小，未來在尋找照片時也會快速許多唷！


RenJPEG 檔案批次重新名
開啟軟體後先選擇 Directory 來載入自己想要重新命名資料夾內的檔案，下方 Format 的地方就是檔案批次重新命名的規格，輸入之後可以即時預覽，也不怕自己的規則下錯就被改變。

RenJPEG 檔案批次重新名 RenJPEG 檔案批次重新名
RenJPEG 檔案批次重新名
RenJPEG 檔案批次重新名 RenJPEG 檔案批次重新名

支援的 Format 有日期（多種格式）、日期（多種格式）、序號、符號、相機品牌、相機型號、圖片寬度與圖片高度等等，透過這樣的方式整理照片，通通統一格式之後應該頗有成就感的！

32bit 免安裝版：
RenJPEG 1.0.3.rar（MediaFire下載）
RenJPEG 1.0.3.rar（Rapidgator下載）
RenJPEG 1.0.3.rar（ZippyShare下載）
RenJPEG 1.0.3.rar（YunFile下載）
RenJPEG 1.0.3.rar（本站下載）
檔案大小：1.77 MB

64bit 免安裝版：
RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（MediaFire下載）
RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（Rapidgator下載）
RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（ZippyShare下載）
RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（YunFile下載）
RenJPEG 1.0.3 64bit.rar（本站下載）
檔案大小：2.32 MB

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