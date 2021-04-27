圖片批次轉檔工具大家習慣哪一款呢？我自己目前最習慣的是 FastStone Image Viewer， 不但具備看圖軟體功能，圖片轉檔功能一點也不馬虎，而這是限時免費的 Image Tuner Professional 也是一款圖片批次轉檔工具，在功能上更著重批次作業，以任務的方式加入，可以讓你有更多不同的組合，如果有超級大量的圖片批次轉檔功能，包含有重新調整大小、轉換檔案格式、浮水印、重新命名、移除資訊、移除 EXIF、ICC profile、圖片翻轉、圖片旋轉、色彩調整、裁切、加入圓角、加入陰影、灰階與對比等等，那麼 Image Tuner Professional 會是個不錯的選擇，限時免費的好工具，有下載有賺到的啦！

△ 從活動頁面點選 Download Now Image Tuner Professional 就可以下載到活動的壓縮檔案，裡面包含有安裝檔案，安裝後即註冊版本，也可以直接到文末下載替大家打包好的免安裝版。

△ 開啟 Image Tuner Professional 之後先加入要轉檔的圖片，在 Tasks 部分新增任務，包含有重新調整大小、轉換檔案格式、浮水印、重新命名、移除資訊、移除 EXIF、ICC profile、圖片翻轉、圖片旋轉、色彩調整、裁切、加入圓角、加入陰影、灰階與對比等等，所以要自訂順序等等的都可以！

△ 完成任務的添加之後，任務列表會在軟體畫面右側，點選 Process 就會開始進行批次轉檔作業。

△ 開始轉檔之前詢問要輸出到哪裡，設定之後會開始轉檔，轉檔中會有進度顯示，操作就是這麼簡單囉！

https://www.glorylogic.com/image-tuner.html

免安裝版：

Image Tuner Professional 8.3.7z（GOOGLE下載）

Image Tuner Professional 8.3.7z（1DRV下載）

Image Tuner Professional 8.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Image Tuner Professional 8.3.7z（RAPIDGATOR下載）

Image Tuner Professional 8.3.7z（MEGA下載）

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