雖然 Mac 可以直接讀取 iPhone 的 HEIC 照片，但是在傳輸給使用 Windows 或其他系統的同事、朋友之前，如果可以先將照片轉成通用的 JPG、PNG，也許過程會更加順暢一些，因此今天要來跟大家分享如何用 Mac 將 HEIC 照片轉檔為 JPG、PNG 免下載 APP 就能辦到！你也可以參考：FonePaw HEIC 圖片轉檔工具，批次無損轉成 JPG/PNG 圖檔

△ 在 Windows 系統若無法瀏覽片的話，必須用工具將圖片轉檔，在 Mac 可直接轉檔免 APP，首先將 Mac 的 HEIC 圖片，用內建的「預覽程式」打開。

△ 打開之後點擊工具列最上方「檔案」，選擇「輸出...」，

△ 接著在儲存選項下方的「格式」，將原本的 HEIC 轉換成 PNG、JPEG、PDF、TIFF 通通都沒問題！選擇完畢之後，按下儲存就轉檔完成囉，真的完全不需要第三方工具。

△ 原本的 HEIC 檔還會保留，JPEG 檔會另存成一個新的檔案，也不用擔心原始檔案不見，相反過來，如果你有 PNG、JPG 想要轉換成較高效率的 HEIC 檔的話，也可利用這個方式來轉換！趕快分享給也使用 Mac 的朋友知道吧！