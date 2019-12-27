現在 iPhone 拍照主要的格式都是以 HEIC 的格式為主，這時候就請使用 iMyFone HEIC Converter 來幫你轉檔 HEIC 圖片成為 JPG 檔案格式，雖然透過一些 iOS 工具可以直接匯出 JPG 格式方便大家手動備份照片，不過你可能沒有發現若不是專用工具導出照片品質都很差，因為講求導出照片的速率，而專用的 HEIC 轉檔工具才可以自己調整圖片品質，因此若你也有將 HEIC 轉成 JPG 的朋友，這款限時免費工具可以收下唷！

△ 進入活動頁面之後要先分享一下，才有辦法看到活動的表單。

△ 之後填入自己的名稱、信箱與驗證碼，之後點選 Get License 繼續。

△ 接著就可以取得活動序號囉！安裝版檔案到文末領取唷～

△ 開啟軟體後會跳出啟用視窗，請點選畫面中的 Activate 來啟動。

△ 填入自己的信箱與活動序號，Register 就可以啟動。

△ 註冊成功的視窗通知。

△ 功能上分為單張圖片轉檔與圖片批次轉檔。

△ 將要轉檔的圖片加入通通勾選之後，就可以點選右下角的 Convert 來轉檔。

△ 轉檔前可以自己調整圖片品質，基本上到 93 就可以囉！不過～這款專用工具竟然沒得保存 EXIF 資訊，實在有點讓感到非常遺憾。

https://www.imyfone.com/heic-converter/

安裝版 :

iMyFone HEIC Converter 1.2.0.0.exe（IMYFONE下載）

iMyFone HEIC Converter 1.2.0.0.exe（GOOGLE下載）

iMyFone HEIC Converter 1.2.0.0.exe（1DRV下載）

iMyFone HEIC Converter 1.2.0.0.exe（MEDIAFIRE下載）

iMyFone HEIC Converter 1.2.0.0.exe（RAPIDGATOR下載）

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