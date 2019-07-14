【限時免費】reaConverter 7 圖片影像批次轉檔的專家級工具，中文語系快速上手

2019-07-14 08:02:40 哇哇

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現在手機、相機都很厲害，隨便拍張照片都 1000 萬像素以上，再加上社群相當的發達，大家也會喜歡將照片上傳分享，不過傳原始圖檔又大張又耗時，這時候總得自己縮圖一下，或是來個特效加個邊框之類的，很多人都說不會繪圖軟體都不會用，其實這些動作只需要交給圖片轉檔工具就可以了！reaConverter 7 就是一套專門的圖片轉檔工具，而且內建中文語系，相信大家一定可以快速上手，圖片轉檔非常簡單啦！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/reaconverter-giveaway-coupon-sale

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△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD REACONVERTER 7 NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的標準版序號。免安裝版可以到文末下載。

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△ 開啟軟體後會先進入註冊畫面，點選 Activate 啟動。

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△ 接著輸入剛剛所得的活動序號，填寫名稱與選取國家之後，Next 下一步繼續。

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△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

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△ 操作上主要分為三個項目「檔案及資料夾」、「編輯圖像」與「儲存選項」，第一個步驟就是加入要轉檔的圖片或是資料夾，支援使用拖曳的方式加入圖片。

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△ 免費版本只支援讀取與輸出 BMP、GIF、JPEG、JPG、PNG、TIF、TIFF 七種檔案格式，我想大家轉檔的選擇應該 JPG 與 GIF 居多，基本上非常足夠大家使用。

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△ 儲存的檔案格式可以自己設定細節。

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△ 加入圖片之後開始設定圖片轉檔的細項功能，可以調整大小、旋轉、裁切等等，這些動作設定後都可以儲存起來，方便下次直接讀取。

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△ 所有的功能清單如上，能調整的項目真的頗多的，而且不論是免費版、標準版或是專業版，這些功能都通通相同，目前對於調整的功能沒有受限，坦白說真的相當夠誠意。

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△ 調整功能會顯示在軟體介面的左側，在右邊可以即時預覽效果，右下方的小箭頭可以切換其他照片，點選照片可以預覽大張的圖片。

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△ 圖片預覽的介面

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△ 最後一個步驟就是設定輸出的資料夾，甚至還結合了多個雲端資料夾的路徑，方便大家之後直接輸出到雲端目錄。

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△ 還有很多附加設定可以調整，包含圖片的 EXIF 資訊、縮圖、檔名等等，這部分大家可以自己打開來看看是否有需要調整。

reaConverter 7 免費版本
reaConverter 7 有免費版、標轉版與專業版，基本上我覺得免費版就夠用了。

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△ 標準版支援更多的檔案格式，詳細版本比較請看下方連結，基本上我覺得免費版就很足夠了，標準版多了 Watch Folders 的功能，專業版更多了 Command-line Interface 的文字介面，適合進階玩家來使用。

版本比較：https://www.reaconverter.com/download/#compare
Watch Folders：https://www.reaconverter.com/features/watch-folders.html
Command-line Interface：https://www.reaconverter.com/features/command-line.html

限時免費標準版免安裝：
reaConverter 7 Standard.7z（MEDIAFIRE下載）
reaConverter 7 Standard.7z（RAPIDGATOR下載）
reaConverter 7 Standard.7z（HAMICLOUD下載）
檔案大小：205.72 MB

免費免安裝版：
reaConverter 7 Lite.7z（GOOGLE下載）
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reaConverter 7 Lite.7z（本站下載）
檔案大小：9.82 MB

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