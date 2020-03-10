覺得 Windows 內建的圖片瀏覽器不聽使喚嗎？今天要來跟大家分享一款可以直接替代的圖片瀏覽器 TiefSee，它是一款開源的免費軟體，專注於看圖的圖片瀏覽器，支援多種圖片格式，特別是喜歡看漫畫的朋友，TiefSee 能夠一次載入資料夾內所有圖片，可像瀏覽器一樣垂直捲動，快速切換上下一個資料夾 (上下一集)，跟小編一起來用用看這個好用、強大的免費看圖軟體吧！你也可以參考：Honeyview 5.31 多視窗瀏覽模式的圖片瀏覽器，超好用！

文章最後有載點，也有免安裝版可以下載，下載後直接將要觀看的圖片拖進程式中就可以囉。

支援圖片格式包含：

常見格式：JPG、PNG、APNG、GIF、BMP、TIF、ICO、WebP、PSD、PSB、PPM、TGA、PCX、PGM、PBM

相機 RAW ：RAF、CRW、CR2、MRW、NEF、X3F、PEF、DNG、ORF、RW2、ARW、ERF、SR2、SRW

向量： PDF、SVG、AI、WMF、EMF

特殊：EXE、LNK、Pixiv動圖、HEIC

圖片拉近去後，就可以在右上方看到圖片資訊，包含圖片格式、大小、尺寸等，滑鼠滾輪捲動可控制圖片縮放，圖片小於視窗時，拖曳=拖曳視窗 ; 圖片大於視窗時，拖曳 = 移動圖片位置，上方工具列功能請看下圖：



所有的操作功能，基本上都在最上方了，包含：圖片切換、資料夾切換、排序方式、用其它程式開啟、複製、拖曳、搜圖、大量瀏覽模式、旋轉、縮放、鎖定視窗等。

TiefSee 也支援較特殊的圖片格式 Pixiv 動態圖，開啟 pixiv 動圖後，工具列會多出控制選項

能夠將 Pixiv 轉檔為 Gif 格式，點選功能選單裡面的「轉存GIF」功能，即可快速完成。另外若是要編輯 GIF 檔，也可以使用功能選單裡面的「解析GIF」功能，分解出 GIF 裡面的每一幀畫面。

此外我最愛 TiefSee 的地方，就是它擁有著與 Mac 相同的功能，可以按住空白鍵來快速預覽圖片，對於看不清縮圖得我來說，這是一用就回不去得功能！當然基本的修改圖片大小也是有的，以下幫大家整理好快速鍵，請依照自己常用的功能開始用起即可：

下一張：方向鍵 →

上一張：方向鍵 ←

上一個資料夾：<

上一個資料夾：>

放大圖片：右Shift 或 +

縮小圖片：右Ctrl 或 -

旋轉：R

垂直鏡像：V

水平鏡像：H

P網動圖-下一幀：]

P網動圖-上一幀：[

圖片全滿：F

開啟圖片位置：O

開啟圖片原生右鍵選單：M

複製圖片：Ctrl + C

刪除圖片：Delete

重新載入圖片：F5

全螢幕：F11

進入 大量瀏覽模式：B

退出 大量瀏覽模式：Back Space 或 Esc

關閉程式：Esc

https://hbl917070.github.io/aeropic/#/

免安裝版：

TiefSee 3.0.2.7z（GOOGLE下載）

TiefSee 3.0.2.7z（1DRV下載）

TiefSee 3.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）

TiefSee 3.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）

TiefSee 3.0.2.7z（MEGA下載）

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