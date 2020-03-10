你都用什麼軟體上 PTT 呢？自從可以在手機上瀏覽 PTT 後，我在電腦端開啟的機會可以說是根本沒有，因為相比電腦版實在是太方便啦！今天要跟大家分享這款 BePTT 是 PTT 專屬的瀏覽器，介面相當簡潔，支援訪客瀏覽，就算你沒有辦 PTT 帳號也可以輕鬆瀏覽，此外，BePTT 還幫忙碌的大家整理了熱門趨勢，讓你一眼就可以看出今日熱門話題是什麼，就算用習慣了 PTT+ 直接轉換過來也不會有不習慣的問題。

目前 BePTT 只支援 Android 系統，進入 Google Play 就可以免費下載囉，開啟後選擇 PTT 或 PTT2 登入，若你是 PTT 菜鳥，連帳號都還沒有辦，點擊下方的訪客登入也可以瀏覽，差別主要就在於不能留言、站內信等。

BePTT 最特別的功能，就是可以提供熱門文章，建議大家可以開啟這個 Puty 熱門服務，經過一天的忙碌，想跟這個世界連結時，就可以立馬看到最夯的話題，小編覺得這是相當實用的功能，因為這樣就算沉浸在自己忙碌的世界，還是可以快速惡補今日的熱門話題。

BePTT 上方有四個熱門頁籤，我想除了熱門文章之外的大家應該都非常熟悉，跟我們之前用的 PTT 長相基本上是一模一樣的。

點擊進入標題就可以看到內文啦，右上方功能選單點開，有許多電腦瀏覽要用的快速鍵功能，包含：收藏、尋找同看板作者文章、轉錄文章、轉寄文章、跳轉樓層、回應看板、丟水球、站內信等，此外 BePTT 也支援電腦瀏覽模式，按下右上方的電腦圖是就可以切換，雖然小編目前還想不到什麼情境下需要用電腦模式瀏覽 XD

左上方的功能選單展開後，可以進入設定選項，調整 APP 主要顏色、介面、手勢功能等個人化的調整，目前看起來 BePTT 沒有廣告，瀏覽起來算是非常方便。不管你有沒有 PTT 帳號，小編個人覺得如果你想要快速知道當日的社會議題、熱門話題，這款 BePTT 趕快下載起來就對啦。

下載：

BePTT ( Google Play 下載 )